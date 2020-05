Déconfinement en Dordogne : "on a pas vu nos parents depuis plus de deux mois"

Ce premier week-end de déconfinement, ce sera l’occasion pour de nombreuses familles de se retrouver après deux mois passés loin les uns des autres.

Pour la famille Allary il faudra attendre encore au moins une semaine. Les grands-parents installés à Razac sur l’Isle n’ont pas vu leur fille, leur gendre et leurs 4 petits enfants depuis maintenant plus de 2 mois.

D’habitude, toute la famille se retrouve les mercredis et les week-end. Mais là depuis deux mois, plus rien… Bernard et Pierrette, 69 et 65 ans sont cloîtrés chez eux à Razac-sur-l’Isle. Car Pierrette notamment est fragile. Alors la famille et les petits enfants commencent à leur manquer beaucoup.

"Oui ils nous manquent tous, les enfants, les petits enfant,s tout le monde manque, on ne voit personne, mais comme beaucoup de familles" disent-ils.

Reportage avec la famille Allary Copier

Pas question pour l’instant pour ces deux grands parents très proches de leurs petits enfants de revoir Solène, Camille, Eloïse et Gabriel installés. Même lorsqu'ils sont passés au Bugue où ils habitent il y a quelques jours.

"Mardi on y est allés, c'était la rentrée et on avait leurs paquets de Pâques, leurs œufs, donc on y est allés, mais sans les voir, on a tout déposé" dit Pierrette.

Et le temps est long aussi pour Lydie, la fille de Pierrette et Bernard.

"Ma petite maman, je ne l'ai pas vue depuis début mars. On s'était vues le week-end avant le confinement. Et depuis on fait de la visio par WathsApp" explique la jeune femme.

Seule bonne nouvelle pour Pierrette et Bernard : Lydie va venir en fin de semaine prochaine. Pour une raison très pratique :

"J'ai prévu d'aller les voir le week-end prochain, d'abord pour les voir, mais je vais aussi les aider dans leur déclaration d'impôts" sourit Lydie.