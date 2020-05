Déconfinement en Dordogne : "on est à 100.12 km de chez nous, on va pas nous embêter" dit un touriste

C’est plutôt inespéré.. Malgré l’interdiction d’aller à plus de 100 km de chez soit, pendant le week end de l’Ascension, et bien les touristes semblaient pourtant présents dès hier, le jeudi de l’Ascension, sur les points les plus touristiques de la Dordogne.

Notamment à La Roque Gageac en Périgord noir, classé "l’un des plus beaux villages de France", à flanc de falaise au bord de la rivière Dordogne, troisième village le plus visité de France pendant longtemps.

Alors il s’agit bien souvent de touristes venus des départements voisins : Lot, Lot et Garonne, Corrèze, Gironde ou Haute Vienne.

Sur l’aire de campings car, c’est d'ailleurs l’heure du petit déjeuner en ce jeudi matin. Les tables sont dressées face à la rivière Dordogne. Le chien court sous la table où le café de Jean Claude et Fanny est servi. Et pas de stress pour ce couple venu de Haute Vienne, les 100 km sont respectés :

"_Ah oui, on est à 89 ! On peut même aller plus loin si on veut ! C'est vrai qu'on se rend compte que cela vaut le coup de faire des choses juste à côté de chez soit" di_t Fanny, qui découvre La Roque Gageac.

Juste à côté une plaque immatriculée en 82, dans le Tarn et Garonne. On est un plus près de la limite autorisée.

"100.12 km de chez nous. Ils vont pas nous embêter pour 0.12" plaisante le couple

Enfin à l’autre bout du parking il y Vincent, Angélique et leurs deux filles venus du Cantal à 123 km. Là on est théoriquement hors jeu, mais il y a une subtilité : "On dépasse par la route, mais à vol d'oiseau, on est à 85 km" dit le père de famille.

Toutes ces familles disent toutes profiter de ce déconfinement progressif pour visiter des lieux plus proches de chez eux, qu’ils ne connaissaient pas jusque là.