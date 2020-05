Déconfinement en Dordogne : famille, déménagement, les réponses du préfet aux auditeur de France Bleu Périgord

La première phase du déconfinement a débuté partout en France, et en Dordogne ce lundi 11 mai. Ce mardi 12 mai, le préfet de la Dordogne, Frédéric Périssat a répondu en direct aux questions des auditeurs de France Bleu Périgord entre 8h15 et 8h50. Vous trouverez dans cet article, quelques exemples de questions posées par les auditeurs ainsi que les réponses apportées par le préfet de la Dordogne.

Bordeaux est à peine à 100 km à vol d'oiseau, puis-je m'y rendre ?

Frédéric Périssat demande aux Périgourdins de rester dans le département de la Dordogne pendant les trois prochaines semaines. Selon lui, au delà de la barrière des 100 kilomètres, il faut surtout limiter ses déplacements pendant cette période de déconfinement.

J'ai un rendez-vous médical à plus de 100 km, puis-je y aller ?

Pour tous les rendez-vous médicaux, vous pouvez dépasser la limite des 100 kilomètres avec une attestation. Il faut continuer à se soigner martèle les soignants notamment pour les personnes touchées par les maladies chroniques. Le coronavirus ne doit pas être un frein aux soins.

J'ai des parents malades, puis-je aller les aider ?

Le préfet rappelle qu'il est possible de se déplacer au delà du périmètre des 100 kilomètres pour aller aider une personne vulnérable, malade ou en situation de handicap. En revanche, il précise qu'il faut y aller seul et avec un justificatif.

Confiné en Dordogne, puis-je rejoindre ma résidence principale ?

De nombreuses personnes sont venues se confiner en Dordogne, que ce soit des étudiants qui sont rentrés chez leurs parents ou des personnes venues dans leur résidence secondaire. Le préfet explique qu'elles peuvent rentrer dans leur résidence principale avec un justificatif de domicile si le domicile principal se situe au delà de la limite des 100 kilomètres.

Le port du masque est-il obligatoire dans les magasins ?

Le préfet de la Dordogne a rappelé que le port du masque n'est pas obligatoire dans les magasins. En revanche, le gérant doit faire respecter les distances de sécurité et le respect des gestes barrières. Ce dernier peut donc l'imposer dans l'enceinte de son commerce. Sur la voie publique, le port du masque n'est pas obligatoire rappelle Frédéric Périssat.

Puis-je déménager ?

Frédéric Périssat conseille aux Périgourdins de reporter leur déménagement au début du mois de juin. Le gouvernement doit annoncer le 28 mai prochain de nouvelles mesures concernant la deuxième étape du déconfinement.

Mon conjoint habite à plus de 100 km, puis-je aller le voir ?

La question a été posée ce mardi matin sur France Bleu Périgord et elle concerne probablement de nombreux Périgourdins éloignés géographiquement de leurs conjoints. Si votre conjoint habite à plus de 100 kilomètres, le préfet de la Dordogne vous demande de patienter encore trois semaines de plus. Frédéric Périssat explique que rester éloigné permet de limiter la propagation de l'épidémie.

J'ai acheté un véhicule dans un autre département, puis-je aller le chercher ?

Selon le préfet de la Dordogne, ce motif ne suffit pas à justifier un déplacement au delà de la limite des 100 kilomètres.

Un numéro pour répondre aux questions

Si vous n'avez pas trouvé de réponse à vos questions, il existe un numéro vert que vous pouvez joindre 24h/24h et 7 jours sur 7 : le 0800. 130.000