Déconfinement en Dordogne : l'accès aux plages du département sera-t-il possible à partir de lundi ?

À partir de ce lundi 11 mai, il sera à nouveau possible de se balader en forêt, de pêcher, et même de naviguer sur nos rivières et nos lacs. Cependant, l'accès aux plages reste interdit.

Le préfet de Dordogne l'a rappelé lors de sa conférence de presse ce vendredi matin. Néanmoins les communes pourront demander des dérogations. "Elles devront me présenter un plan d’organisation qui devra assurer le respect des mesures barrières et la limitation de la fréquentation pour éviter tout risque de contamination", explique Frédéric Périssat le préfet de la Dordogne.

La question des petites plages et des plans d'eau

Pourtant dans les faits de nombreuses communes qui possèdent un lac, un étang ou un simple plan d'eau vont laisser l'accès à leur plage libre ce lundi. C'est le cas à Tamniès. "L'accès à la baignade sera interdit, précise le maire Gérard Laborderie. Mais on pourra pêcher ou se promener sur la plage dès le 11 mai."

Même son de cloche à Busserolles dans le nord du département. "Notre plan d'eau ce n'est pas le littoral girondin. La baignade est de toute façon interdite au moins jusqu'au 15 juin. Mais on peut accéder à la plage. Je ne me vois pas ma commune dans cet arrêté là" explique Guy Beauzetier le maire de Busserolles.

Une sortie avec les enfants autour du plan d'eau

Il avait même prévu avec son directeur d'école de faire une sortie avec les enfants autour du plan le 12 mai pour marquer la rentrée. "Je vais quand même appeler la sous-préfecture lundi pour être sûr d'être bien en règle".