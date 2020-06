Déconfinement en Dordogne : la climatisation désormais interdite dans les véhicules d'auto-écoles

La liberté, c’est maintenant. La phase 2 du déconfinement commence ce mardi 2 juin. Les bars, les restaurants notamment vont rouvrir.

Depuis une semaine tout juste, les examens du permis de conduire ont également pu reprendre en Dordogne.

Les cinq inspecteurs sont sur le pont. Et il y a du boulot, car avec le confinement, ce sont plus de 2000 examens qui n’ont pas pu avoir lieu en Périgord. Comme l'explique Sophie Trouvé, cheffe du bureau sécurité routière à la préfecture.

"En véhicule léger on est à 1000 candidats et en poids lourds et motos à 800. On va faire le maximum pour rattraper tout cela, mais il faut garantir aussi la qualité des examens" dit-elle.

Dans la voiture, le masque est désormais obligatoire. Tout est désinfecté entre chaque candidat et les élèves doivent apporter une serviette pour le siège. Contraignant, mais les aspirants au permis étaient impatients de tenter leur chance. Et tant pis s'il fait très chaud dehors sourit Jean-Marie Cresson gérant de l'auto-école de la Clautre à Périgueux.

"C'est un peu compliqué, parce qu'on est censé aérer le véhicule tout le temps, et pas mettre de la climatisation, ce qui peut poser des problèmes sonores pour l'élève pour identifier le clignotant par exemple" dit-il.

Le gérant de l’auto école de La Clautre avait une soixante de permis auto en retard à cause du confinement. Il espère avoir résorbé le retard d'ici l'automne.