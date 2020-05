Déconfinement en Dordogne : la fibre avance à nouveau, exemple entre Thiviers et Excideuil.

Actuellement deux tronçons sont en route. Un entre Thiviers et Excideuil et l'autre entre Hautefort et Excideuil.

Les machines avancent entre en 500m et 1KM par jour © Radio France - Xavier Dalmont

Les entreprises spécialisées mettent les bouchées double avec la complicité d'une trentaine de sous traitants du Périgord et une petite dizaine des départements limitrophes.

La tranche Thiviers Excideuil sera finie en septembre.

Les travaux à Saint Germain des Près © Radio France - Xavier Dalmont

La fin des travaux sur l'ensemble de la Dordogne est prévue en 2025. Budget global 286 millions d'euros.