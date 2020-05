Déconfinement en Dordogne : la gare Robert Doisneau rouvre au public

Si vous avez prévu d’aller vous promener dans un rayon de 100 km autour de chez vous en ce jeudi de l’Ascension, alors pourquoi ne pas aller à Carlux, en Périgord noir, visiter la gare Robert Doisneau, du nom du célèbre photographe.

Elle rouvre justement ce jeudi au public de 14h à 17h (du mardi au dimanche) après deux mois de fermeture dû au confinement.

Depuis deux ans, une expo permanente est consacrée à Robert Doisneau dans l’ancienne gare de Carlux. Car le photographe aimait passer ses vacances en vallée de la Dordogne.

La gare Robert Doisneau à Carlux © Radio France - Antoine Balandra

Partout à l'intérieur, des bouteilles de gel hydroalcoolique ont été déposées. Comme l'explique Emilie Loubriat, la directrice de l'office du tourisme du Pays de Fénelon en Périgord noir : "On s'adaptera en fonction de la fréquentation. On a mis du gel partout, des flèches au sol, on limite à 5 personnes par galerie, dont 15 personnes ne même temps dans ce grand bâtiment, mais tout va bien se passer" dit la directrice.

Partout dans la gare, des flèches indiquent le parcours à suivre pour éviter de se croiser… Des désinfections fréquentes notamment des rampes ou des boutons d’ascenseur sont prévues. Reste maintenant à faire revenir les visiteurs, même ceux qui habitent à moins de 100 km.

"La clientèle existe, les 100 km depuis chez nous, cela peut aller presque jusqu'à Limoges. Il faut juste lui faire savoir que nous sommes ouverts" dit Emilie Loubriat.

Dans la salle d'expo de la gare Robert Doisneau © Radio France - Antoine Balandra

Il y a 80 ans, Robert Doisneau photographiait 4 voyageurs en noir et blanc sur le quai de cette gare de Carlux qui espère désormais accueillir à nouveau des visiteurs.