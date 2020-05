Déconfinement en Dordogne : la réserve zoologique de Calviac accueille à nouveau des visiteurs

La réserve zoologique de Calviac rouvre aux visiteurs ce mercredi 20 mai en Dordogne après plus de deux mois de fermeture. A partir de 11 ans, le port du masque est obligatoire dans la réserve.

Après plusieurs semaines de fermeture imposées par le confinement, la réserve zoologique de Calviac rouvre aux visiteurs ce mercredi 20 mai. Elle était fermée depuis le 15 mars dernier.

Les visiteurs doivent désormais, à et à partir de l'âge de 11 ans, porter un masque et respecter une distance d'un mètre eux eux. Du gel hydroalcoolique est disponible tout le long des 2 kilomètres de sentiers de la réserve. Les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits donc les animations sont temporairement suspendues.

La réserve accueille 150 animaux de 30 espèces différentes. La plupart, précise la réserve, sont en voie de disparition. Durant le confinement, plusieurs naissances ont eu lieu à Calviac.