Déconfinement en Dordogne : Lascaux 4 n'ouvrira pas avant début juillet

La Sémitour, organisme qui gère les principaux sites touristiques de Dordogne, attend d'y voir plus clair. Fin Mai, le gouvernement aura donné des indications qui permettront d'avancer.

Jauge divisée par deux ou trois

Mais une chose semble acquise, la jauge de Lascaux 4 devrait être divisée par deux ou trois. Autrement dit, le centre qui accueille habituellement entre 2500 et 4000 visiteurs sur une journée du mois d'Août ne devrait plus en recevoir qu'entre 1000 et 1500.

Lascaux 4 © Radio France - Bernard GUYOT

Lascaux 4 devrait s’adapter assez facilement. "Nous avons déjà la vente en ligne, dit André Barbet, le directeur général de la SEMITOUR, et nous demanderons aux visiteurs de venir avec un masque".

Lascaux 4 accueille 370.000 visiteurs par an. La Sémitour gère huit équipements touristiques en Périgord.