Déconfinement en Dordogne : le 11 mai, vous pourrez retourner dans les bois à la recherche de cèpes

C'est la bonne nouvelle pour les adeptes de la réflexion au milieu des chênes, de la poésie du bruissement des feuilles, et des aficionados des bruits de glands qui craquent ! Dès lundi 11 mai, premier jour du début du déconfinement, les bois, les forêts du Périgord seront à nouveau accessibles. Pour les promenades bien sûr, les rando individuelles ou en famille aussi mais sous certaines conditions.

Notamment ne pas se rassembler en groupes de plus de 10 personnes, ou encore à moins de 100 km de chez vous bien sûr. Et en respectant les règles barrières...

Ecoutez le président de la fédération de randonnée de la Dordogne Copier

Bref, autant de contraintes qui font que le plaisir de retrouver la nature, s'il est bien réel, sera peut être un peu gâché pour certains explique Georges Floranceau, le président de la fédération de randonnée de la Dordogne (10.000 km de chemins et sentiers), qui compte près de 2000 membres.

"C'est une bonne nouvelle, mais on attend les directives encore sur les modalités précises. Le retour aux randonnées individuelles ne devrait poser aucun problème. Jusqu'à 10 personnes se serait aussi possible. Mais le problème, c'est pour les clubs, les randonnées en groupe, s'il faut rester à deux ou trois mètres les uns des autres, cela va être compliqué. La randonnée, c'est la convivialité, si c'est pour rester les uns derrière les autres, oui, cela va être compliqué" dit Georges Floranceau.

Il sera aussi à nouveau possible d'aller en forêt domaniale (donc publiques, ou avec l'accord express du propriétaire de la parcelle), ramasser des champignons. A condition là encore de respecter les mesures barrières, notamment de se rendre à moins de 100 km de chez vous et à moins de 10 personnes !

Ecoutez Daniel Lacombe, mycologue en Périgord Copier

Le cèpe pourrait pointer le bout de son nez

Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec les pluies intenses de ces derniers jours en Dordogne, associées à la chaleur actuelle, les cèpes pourraient bien pointer le bout de leur nez explique Daniel Lacombe, mycologue et ex responsable de la société mycologique du Périgord.

"Il a quand même bien plu, de la chaleur est annoncée, il va refaire chaud, donc chaleur et humidité, c'est favorables aux champignons... Déjà les girolles, parce que la girolle est tout à fait un champignon de saison, qui aime la chaleur et l’humidité, et puis il peut y avoir des cèpes, notamment le cèpe d'été, on dit qu'il y en a régulièrement pour l'Ascension, or c'est dans 15 jours,n donc cela peut tout à fait être possible" dit-il.