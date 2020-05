Déconfinement en Dordogne : le département rajoute 10M d'euros à l'enveloppe prévue

Au moins 10 millions seront rajoutés en urgence pour soutenir les artisans locaux et le tissu des PME de Dordogne. C'est l'objectif de Germinal Peiro le Président du Conseil Départemental.

L'enveloppe initiale est de 150 millions d'euros sur l'ensemble du secteur économique mais le département souhaite y rajouter dans quelques jours une enveloppe supplémentaire de 10 millions

"Soutenir l'économie, c'est soutenir l'emploi, explique Germinal Peiro, et c'est du même coup amoindrir les dépenses d'aides sociales qui vont augmenter dans les prochains mois ".

Soutenir l'artisanat

"Nous voulons rajouter de l'argent, poursuit le Président du Conseil Départemental, pour les communes, pour qu'il y ait plus de travaux, mais aussi de l'argent sur les bâtiments et sur les routes, sur de petits chantiers. Nous n'oublions pas également le domaine de l’habitat. Notre préoccupation c'est l'artisanat et les petites entreprises".

Germinal Peiro, Président du Conseil Départemental Copier

La prochaine cession du Conseil Départemental aura lieu dans quelques jours. Peut être dans la salle de spectacle du centre départemental de la communication. Dans le but de respecter la distanciation physique entre les conseillers.