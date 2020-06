Déconfinement en Dordogne : le diocèse de Périgueux encourage à offrir des messes pour renflouer ses caisses

C’est une initiative originale… Le diocèse de Périgueux et de Sarlat va lancer une campagne de communication dans la presse locale et sur internet pour inciter les Périgourdins à s’offrir des messes.

La tradition d’offrir des messes existe déjà pour les enterrements. Mais il est aussi possible d’en commander pour remercier Dieu pour des événements heureux, comme un mariage à venir, une naissance, un anniversaire ou même l’obtention d’un diplôme !

Et si la campagne de pub pour inciter à offrir des messes à 18 euros pièce était prête avant la confinement, elle va du coup servir à renflouer les caisses de l’Eglise explique Christian Foucher, de la communication du diocèse de Périgueux :

Affiche de promotion pour les offrandes de messes en Dordogne - Diocèse de Périgueux et de Sarlat

"Je ne vous cacherai pas que la situation a été difficile pour l'Eglise. Car une partie des revenus provient des quêtes or il n'y avait plus de messes, donc plus de rentrées, donc on a connu une baisse de 70% des revenus de l'Eglise diocésaine. Donc c'est une façon, non pas de rattraper, mais de trouver de nouvelles ressources pour l'Eglise" dit-il.

"Cet argent sera utilisé par la paroisse et pour rémunérer les prêtres" note Christian Foucher.

Le tarif d’une messe, c’est donc 18 euros… et même plus si vous souhaitez donner plus. Il faut contacter sa paroisse ou aller sur don24.fr.

A noter que l'entreprise qui devait initialement diffuser les publicités pour le don de messe dans les rues de Périgueux notamment a finalement refusé cette campagne d'affichage.