Déconfinement en Dordogne : le village troglodytique de la Madeleine rouvre au public

Alors que nous allons donc rentrer en phase 2 du déconfinement dès mardi, les Français s’apprêtent à passer un nouveau long week end de la Pentecôte à moins de 100 km de chez eux. Le dernier de ce type.

De nombreux sites touristiques rouvrent d’ailleurs ce samedi matin en Périgord. C’est le cas du village de la Madeleine, à Tursac en Périgord noir, habité, pour le gisement préhistorique, depuis 17 mille ans !

Le village troglodytique lui date des 9e et 10e siècle ! Et comme tous les sites il a dû s’adapter aux exigences du coronavirus.

Le village de la Madeleine, avec son château du petit Marzac © Radio France - Antoine Balandra

Tout a été pensé explique Louis Hamelin, le patron du site :

"On a des panneaux de signalisation à l'entrée du site pour montrer qu'il y a une entrée et une sortie à des endroits différents. Et il ne faut pas de regroupement, _les 2 mètres de sécurité entre chaque famille_. Et là où l'espace est restreint on va mettre en place une circulation alternée" explique-t-il.

La pièce du four à pain sera elle limitée à 10 personnes. Un passage étroit dans le village se fera lui en circulation alternée. Des panneaux ont été posés un peu partout.

La Madeleine espère maintenant pouvoir rapidement accueillir des visiteurs :

La vue sur la vallée de la Vézère est magnifique © Radio France - Antoine Balandra

"Cette année, on a ouvert le premier mars, puis fermé le 13 mars. Le début de saison est complètement perdu, cela correspond à un quart du chiffre d'affaire. 80% de notre chiffrez, c'est l'été. Et c'est grâce aux visites l'été que l'on peut entretenir les sites l'hiver. Donc on a dû mettre notre salariée au chômage partiel, et là on lui a annoncé son retour le 15 juin" explique Louis Hamelin.

En temps normal, le site accueille 50.000 visiteurs par an environ. Sans doute un peu moins cette année.