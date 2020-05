Déconfinement en Dordogne : les communes du Périgord-Limousin commandent plus de trois masques par habitant

La communauté des 22 communes du secteur de Thiviers et Jumilhac se dote de 46 mille masques pour accompagner le déconfinement. Les aides à domicile ont été servies et les services publics seront équipés pour la réouverture, puis la population dès la livraison des commandes

La communauté des 22 communes du Périgord Limousin a commandé ou fait fabriquer quelque 46.000 masques pour équiper le personnel communal et communautaire, mais aussi pour équiper les 15.000 habitants de ce territoire autour de Thiviers et Jumilhac-le-Grand. Les deux tiers des masques sont destinés à la population.

Priorité aux aides à domicile

C'était la première priorité : les 80 aides à domicile de la communauté de communes ont été équipées de masques dès le 23 mars, notamment grâce à un stock de 600 masques datant de l'épidémie de grippe aviaire et de quelques masques FFP2 fournis par le Conseil départemental, avant la première livraison - mi-avril - de masques chirurgicaux. La communauté de communes a ensuite commandé 16.000 masques pour ses agents et pour le Centre intercommunal d'action sociale, avant une commande groupée de 15.000 masques réutilisables en tissu : c'est cette commande groupée avec les communes qui doit permettre d'équiper la population. La livraison de ces 15 mille masques réutilisables, commandés pour la population, est prévue fin-mai. Enfin 15 mille masques sont actuellement fabriqués avec les kits offerts par le Conseil départemental. Pour le directeur de la communauté de communes, Vincent Renard il fallait notamment s'assurer d'équiper les services publics : "les agents auront besoin de masques pour l'accueil dans les mairies et les bibliothèques, par exemple, et il faut également équiper le personnel de voirie qui va reprendre les chantiers."

Pour le directeur de la communauté de communes Vincent Renard la première priorité a été de fournir des masques à ses 80 aides à domicile Copier

Environ deux tiers des masques ainsi livrés ou commandés sont jetables, et la communauté de communes Périgord-Limousins envisage déjà d'autres commandes, si les risques de contamination persistent pendant plusieurs mois.