Déconfinement en Dordogne : les restaurateurs attendent le coup de feu

Les restaurants attendent ce moment depuis longtemps, après plus de deux mois et demi d’arrêt. C'est ce mardi qu'ils retrouvent leurs clients. A La Flambée à Bergerac tout est prêt. Mais il a fallu repenser le métier. Gel, masques et distanciation physique reviennent souvent quand on évoque les préparatifs.

La Flambée c'est 20 chambres, mais aussi trois salles de restauration et une terrasse. La distanciation physique est donc plus facile à mettre en place.