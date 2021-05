Déconfinement en Dordogne : vide-greniers et brocantes peuvent reprendre dès ce jeudi avec masque obligatoire

Le préfet de la Dordogne annonce sur France Bleu Périgord que les vide-greniers et les brocantes pourront de nouveau avoir lieu dès ce jeudi, dans le respect des règles et des protocoles sanitaires. En revanche, il n'est pas question à ce stade de laisser tomber les masques en extérieur.

Près de deux mois après leur interdiction, les vide-greniers et les brocantes sont de retour en Dordogne. "Nous attendions la parution du nouveau décret ce [mercredi] matin au Journal officiel", explique le préfet Frédéric Périssat, invité de France Bleu Périgord. "Donc, je signerai cet après midi un arrêté qui rapportera (abrogera ndlr) l'arrêté d'interdiction, mais qui rappellera bien que ces manifestations sont soumises également à un protocole sanitaire, avec gestion des flux du public, distanciation physique, port du masque et bien sûr, gel hydroalcoolique." Ils peuvent donc reprendre dès ce jeudi. Mais plusieurs organisateurs contactés par France Bleu Périgord se trouvent pris de court par cette annonce, et ne pourront pas mettre en place les manifestations pour ce week-end de Pentecôte. Ainsi, il faudra attendre le 30 mai pour aller chiner à Biras et le 6 juin à Bourdeilles.

Pour tout ce qui concerne les grandes manifestations en plein air, donc le marché de Périgueux, ou les rues très commerçantes ou touristiques, nous allons maintenir le port du masque.

Le port du masque sera donc de rigueur sur les vide-greniers, mais également dans toutes les zones où il est déjà obligatoire. Le préfet n'envisage pas d'assouplissement à ce stade : "Pour l'instant, c'est prématuré, il faut continuer à se protéger soi même, à protéger les autres, tant que nous n'avons pas une couverture vaccinale qui soit suffisante". Les arrêtés que j'ai pris demeurent valables, ils sont en général valables jusqu'à la fin du mois. Ça va nous laisser la possibilité de revoir avec les maire de chaque commune ce que nous assouplissons et ce que nous maintenons."