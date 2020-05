Déconfinement en Dordogne : malgré la crise, le pôle de santé du ribéracois est à l'heure

Avec ses 1700m2, le pôle de santé du ribéracois est très attendu. 49 professionnels y seront logés, regroupant quatorze diplômes différents.

Malgré la crise du Covid 19, tous les corps de métier du bâtiment ont fait bloc. Et les travaux ne se sont jamais arrêtés. Résultat : le premier juin la première tranche sera livrée.

" Comme une forme de partriotisme" - Eric Viller

Un exploit très solidaire et admirable pour Eric Viller, porteur de ce projet. " Toutes les entreprises ont continué les travaux, dit il, c'est tout à l'honneur des différents corps de métier. On sent qu'il y a une forme de patriotisme quand il y a des choses aussi importantes que la santé qui sont en jeu".

49 professionnels seront sur zone - éric viller

Ce projet verra le jour pour un investissement privé de 2 millions 200 000 euros. Médecins, sages femmes, dentistes, sophrologues, infirmiers, kinés, ostéopathes, mais aussi un bassin de balnéothérapie seront réunis. Une bouffée d'oxygène pour le ribéracois. En 1986 il y avait 14 médecins à Ribérac. Ils ne sont plus que six aujourd'hui.