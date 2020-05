Déconfinement : en Dordogne un salon du livre va désinfecter les ouvrages aux UV

Le salon du livre du château Le Verdoyer à Champs Romain en Périgord vert se tiendra bien, le 5 juillet, en plein air. Avec gel hydro alcoolique, masques à l'effigie du salon, et désinfection des livres en cellule UVc

Depuis des semaines, la longue litanie lénifiante des annulations de festivals et salons inonde les ondes et les lignes des journaux et des radios.

MAIS, lueur d’espoir en ces temps troublés d’épidémie, un salon du livre au moins se tiendra bien au mois de juillet en Périgord.

Il s’agit du salon du livre du château Le Verdoyer à Champs Romain en Périgord vert ! Il aura lieu le 5 juillet de 10h à 19h avec une grosse quinzaine d’auteurs en plein air dans le camping du château.

Et si le salon peut se tenir, c’est justement parce qu’il est en plein air, et avec des mesures d’hygiène et barrières absolument drastiques. Même les livres seront désinfectés sur demande aux UVc comme le confirme l’un des organisateurs Floris Ausems :

Le 3e salon du livre du château Le Verdoyer aura bien lieu - Salon du livre

"Il a été prévu de la rubalise jaune noire, il y aura des marquages au sol, la borne de distributeur automatique de gel hydro alcoolique, il y aura le thermomètre infrarouge pour le contrôle de la température, les masques à l'effigie du salon, la cellule UVc pour les livres" dit Floris Ausems

"Nous on s'est dit, on est en extérieur, c'est comme un petit marché, si on met bien en place les bonnes règles, il n'y a pas de raison que cela ne se passe pas" dit l'organisateur.

Au programme, dédicaces, Murder party, café littéraire et conférence sur la criminologie… De 10h à 19h à Champs Romain le 5 juillet, entrée libre.