Déconfinement en Dordogne : "une bouffée d'oxygène" pour le maire de Sarlat, Jean-Jacques de Peretti

"C'est une bouffée d'oxygène de voir que la couleur verte a été maintenue". Les mots de Jean-Jacques de Peretti, le maire de Sarlat, ce vendredi matin sur France Bleu. Au lendemain de la publication de la carte du coronavirus qui conditionne notre déconfinement, et ce vert donc pour la Dordogne et la Gironde. Seuls 32 départements du quart nord-est (dans les régions Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est et Île-de-France) sont maintenus en rouge.

Nous allons donc progressivement, "doucement mais sûrement" sortir de ces huit semaines de confinement à partir de ce lundi 11 mai comme l'a confirmé Édouard Philippe, ce jeudi. Jean-Jacques de Peretti espère que cette période de transition sera synonyme d'un "retour à une certaine activité".

On est toujours dans le dilemme : comment ranimer l'activité, l'économie, le lien social, sans ranimer le virus - Jean-Jacques de Peretti, maire de Sarlat

À Sarlat, ce déconfinement va se traduire avec la réouverture des sept écoles de la commune. En deux vagues, d'abord les CP et les grande section la semaine prochaine puis à partir du 18 mai pour les petite et moyenne section de maternelle, "pour avoir le temps de mettre en place et de s'habituer à tous les dispositifs", et notamment le nettoyage et la désinfection des locaux et des matériels "au moins deux fois par jour, matin et après-midi". Il y a bien des inquiétudes face à cet exercice inédit, confirme Jean-Jacques de Peretti, pour qui _"la première semaine sera déterminante_, le débriefing permettra d'ajuster probablement un certain nombres de dispositifs que nous aurons mis en place".

Un carte à jouer avec le tourisme "franco-français"

Privée de ses touristes étrangers - italiens, espagnols, allemands ou américains - la ville de Sarlat doit se réinventer pour lancer sa saison. L'autorisation, dès lundi, de se déplacer à l'intérieur de nos départements respectifs et dans un rayon de 100 kilomètres autour de notre domicile est donc une bonne nouvelle. D'ailleurs, Jean-Jacques de Peretti prépare, avec l'Office du tourisme de Sarlat, une campagne de promotion à destination du Sarladais.

Pour la suite, "des efforts vont être faits au niveau de la Région Nouvelle-Aquitaine, pour le tourisme 'franco-français'. "Nous avons une carte à jouer très importante au niveau national", conclut le maire de Sarlat.