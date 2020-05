Déconfinement : réouverture de tous les marchés à Marseille à partir du 2 juin

C'est une bonne nouvelle pour les forains et les Marseillais : la Ville donne son feu vert pour la réouverture de tous les marchés forains à partir du 2 juin, qui représente le début de la phase 2 du déconfinement. La municipalité prend cette décisionn, estimant que l'ouverture progressive des autres marchés s'est bien déroulée dans le respect des règles sanitaires.

Des règles qu'il faudra toujours respecte. Pour cela un protocole est mis en place : des sacs poubelles seront mis à disposition pour le respect de la propreté et le recueil des déchets sanitaires (masques, gants ...). De plus, du matériel de marquage au sol sera fourni aux forains pour signaler les mesures de distanciation. Avant l'ouverture, ces prochains jours, les services municipaux et les organisations syndicales professionnelles vont vérifier que les conditions sanitaires sont respectées et si nécessaire, le protocole sera aménagé.

Dans une première phase, la Ville de Marseille avait décidé la réouverture partielle des marchés forains en se limitant, tout d'abord, aux seuls commerces alimentaires et aux fleuristes.