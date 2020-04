Déconfinement en Gironde : les hôtels et campings pourront-ils rouvrir le 11 mai?

C'était l'une des annonces les plus attendues sur le littoral de Gironde. Les plages seront-elles à nouveau accessibles à partir du 11 mai? Non, a indiqué très clairement Edouard Philippe lors de la présentation de son plan de déconfinement face aux députés. Ces dernières resteront fermées au moins jusqu'au 1er juin. En revanche, le Premier Ministre ne s'est pas exprimé sur un point clé pour ces mêmes communes du littoral: les campings et les hôtels vont-ils pouvoir rouvrir leurs portes à partir du 11mai? Pour l'instant, aucune décision n'a été prise et professionnels et élus restent dans le flou.

Une réouverture possible pour un tourisme local?

Le maire de Lège Cap Ferret Philippe de Gonneville, espère une autorisation de rouvrir pour ces établissements dès le début du déconfinement pour le 11 mai. "Pour les établissements qui seront en capacité de mettre en place les mesures de distances sociales, ce serait une bonne chose qu'ils puissent rouvrir leurs portes". L'élu, qui avaient demandé aux nombreux propriétaires de résidences secondaires sur sa commune de ne plus louer leur bien pendant le confinement, estime en revanche qu'à partir du moment ou le déconfinement est possible, ces locations peuvent reprendre, " à condition " précise-t-il, "que la distance de 100 km maximum édictée par le Premier Ministre sopit respectée". " Nous pourrions ainsi accueillir dès le 11 mai des touristes locaux ayant besoin de changer d'air et de se reposer" estime-t-il.

Les élus locaux et les préfets seront consultés dans les heures qui viennent pour déterminer les déclinaisons locales de ce plan de déconfinement.