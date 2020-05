Déconfinement en Gironde : pas de réouverture le 11 mai pour trois centres commerciaux

Bordeaux Lac était d'ores et déjà annoncé comme restant fermé le 11 mai. Pas de feu vert non plus pour Mérignac Soleil et Rives d'Arcins, déclare ce vendredi la préfète de la Gironde.

Les grands centres commerciaux de plus de 40.000 m² font l'objet d'une procédure particulière pour la sortie du confinement. La préfecture est chargée de prendre la décision de rouvrir, ou non, ces galeries commerciales le 11 mai. Et c'est un "non" pour Bordeaux Lac, Mérignac Soleil et les Rives d'Arcins, à Bègles. Un "non" temporaire, assure la préfète de la Gironde ce vendredi, et qui ne concerne pas les surfaces dédiées à l'alimentaire.

"Les trois sont en discussion avec nous, ils travaillent avec nous, et présentent des dossiers" explique Fabienne Buccio. "Je verrai en fonction de l'organisation qu'ils proposent." Au rang des solutions envisagées pour éviter la foule : le contrôle des flux à l'entrée, l'ouverture des magasins un jour sur deux, le port du masque. La préfète attend que le texte de loi sur l'état d'urgence sanitaire soit définitivement adopté -a priori ce dimanche- et donnera sa réponse pour la réouverture de ces trois centres commerciaux "en début de semaine prochaine."