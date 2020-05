Déconfinement en Gironde : vers la réouverture des plages sauf au Verdon

Rendez-vous vendredi 15 mai pour le feu vert officiel, mais la préfète de la Gironde Fabienne Buccio a laissé sous-entendre que les plages du département, devraient rouvrir ce week-end et pas le 2 juin comme annoncé au départ.

Des plages désertes en Gironde, sans doute plus pour très longtemps

Le Verdon à la pointe du Médoc est la seule commune du littoral de Gironde à ne pas avoir déposé de dossier de réouverture des plages. Réouverture qui se fera très probablement dès ce week-end, a confié, ce mardi, la préfète de la Gironde Fabienne Buccio.

Pas de régime d'exception pour Arcachon

Dernière réunion de calage avec les 17 maires qui ont fait une demande, le 15 mai. Le Teich et Biganos qui n'ont pas de plages à proprement parler, n'ont pas déposé de dossier. Attention : il ne sera pas question de poser sa serviette, simplement de courir sur la plage, de se baigner à condition de repartir aussitôt, ou de pouvoir surfer. Ce devrait être unusage dynamique de la plage, comme le réclamait la Fédération et les clubs de surf notamment. Pas d'exception en fonction des projets des maires. Ce seront les mêmes règles dans toutes les communes. Yves Foulon, le maire d’Arcachon, avait lui proposé de mixer les deux concepts de plage "statique" et "dynamique". Il n'y aura pas d'exception.

La Gironde compte 130 km de littoral (avec 135 plages dans le Médoc, 25 dans le Bassin d’Arcachon).