Déconfinement : en Ille-et-Vilaine, les mariages en berne à cause des conditions sanitaires

Après trois mois d'arrêt total, les mariages sont de nouveau autorisés en France. Mais les rassemblements sont limités à dix personnes et le nombre d'invités participant à une célébration doit permettre de respecter la distanciation sociale. Dans ce contexte, peu de mariages seront célébrés durant ce mois de juin en Ille-et-Vilaine. De nouvelles annonces du gouvernement sont attendues d'ici le 22 juin pour alléger certaines règles.

Le flou pour les futurs mariés

Dans la boutique "Eglantine" spécialisée en robes de mariées à Rennes, où le masque est obligatoire, Pauline en est à son premier essayage. Le 26 septembre, au Vivier-sur-mer, cette jeune femme âgée de 30 ans va épouser Florian. La date a été fixée avant le confinement mais elle ne sait pas quelles seront les conditions sanitaires. "Pour l'instant la mairie ne nous a pas confirmé si on devrait porter un masque, même chose à l'église" explique Pauline. "Danser avec un masque, on risque d'avoir bien chaud" réagit Dominique sa maman qui est venu accompagner sa fille. Dans le magasin, plusieurs essayages sont en cours pour des cérémonies à l'automne "on n'est pas dans la grosse période de vente" assure Kelly sa responsable "mais j'ai beaucoup de reports. Tous les mariages d'avril à juillet sont décalés à l'an prochain. Pour août et septembre, on n'a pas beaucoup de report".

Un mariage, c'est un moment festif, familial, amical. Cela serait vraiment dommage de devoir porter un masque dans un tel moment - Pauline, future mariée

Activité à l'arrêt au château

Le château de Montmuran, aux Iffs, en Ille-et-Vilaine, accueille une vingtaine de mariages chaque année en temps normal. Cette année, il n'y aura que 7 célébrations. C'est une perte de 60 à 70% du chiffre d'affaires du domaine qui voit aussi son activité touristique réduite à néant. "Depuis mai, tout a été annulé et reporté" témoigne Florence de la Villéon la propriétaire "on devrait peut-être commencer mi-juillet si les gens ne sont pas trop inquiets. Actuellement on se demande qui est responsable si y a un problème sanitaire, l'organisateur, le lieu de réception, les traiteurs ? On n'a pas de directives précises". Au château de Montmuran, ce sont entre 100 et 300 personnes qui peuvent assister aux réceptions.