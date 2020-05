Déconfinement en Isère : Et vous, vous allez faire quoi dehors ?

Nous y sommes ! Le déconfinement est enfin arrivé et nous retrouvons dès ce lundi 11 mai un peu de liberté. Sortir sans attestation, profiter des espaces verts ou faire du shopping, chacun a réfléchi à ses activités post-confinement.

Les isérois racontent les activités qu'ils vont faire pour le déconfinement. Copier

"Je vais _aller voir mes parents_, ma maman a eu 80 ans samedi dernier mais on a dû fêter ça virtuellement et mon père est en chimio depuis plusieurs années alors je vais aller voir comment il se porte. De manière beaucoup plus futile, je vais aussi aller chez le coiffeur parce que la longueur, l'épaisseur et les racines, c'est la cata !", sourit Sylvie, une iséroise de 57 ans.

Je vais surtout aller faire du sport en extérieur, de l'escalade et de la randonnée - Miguel, 28 ans.

"_J'avais vraiment hâte que les magasins rouvrent à nouveau_, je me suis fait une to-do-list (liste de choses à faire, ndlr) des choses que j'ai envie d'aller voir chez les commerçants à côté mais je pense que je vais être un peu méfiante, je redoute qu'il y ait de gros bains de foule et que les gens ne respectent pas les distances sanitaires", témoigne Elodie, grenobloise de 26 ans.

Vivien, un autre habitant de Grenoble, attendait surtout la liberté d'aller et venir : "Je suis content de _ne plus vivre avec la pression du confinement_, de pouvoir sortir sans attestation, sortir de la ville et aller faire des randonnées avec quelques amis tout en continuant à respecter les gestes barrières. A Grenoble, on a vue sur la montagne en permanence mais pendant le confinement on ne pouvait pas les explorer et c'est ça qui me manquait le plus", raconte le trentenaire.