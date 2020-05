Déconfinement en Isère : les lieux où les messes reprennent dimanche

Dans le cadre du déconfinement, un décret gouvernemental autorise les lieux de cultes à rouvrir dès ce samedi 23 mai partout en France.

En Isère, le diocèse de Grenoble-Vienne va pouvoir célébrer des messes, baptêmes et confirmations, à condition que les règles sanitaires soient respectées. La distanciation d'un mètre est obligatoire, tout comme le port du masque. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l'entrée des lieux de culte et les entrées et sorties devront être régulées.

Je me réjouis de cette décision - Guy de Kerimel Evêque de Grenoble-Vienne

"J’encourage les paroisses à fixer la date de leur entrée en Eglise, dès maintenant. Je me réjouis aussi pour nos amis musulmans qui pourront fêter la fin du Ramadan ces jours-ci, et pour les autres religions", déclare Guy de Kerimel Evêque de Grenoble-Vienne, dans un communiqué.

La plupart des églises iséroises ont déjà prévu d'organiser une messe ce dimanche à l'occasion de l'Ascension.

Grenoble :

Cathédrale Notre-Dame : 10h30.

Basilique du Sacré-Cœur : 10h45

Eglise Saint-Jacques (Paroisse de la Sainte Famille) : 11h.

Basilique Saint-Joseph (messe des jeunes) : 19h.

Meylan :

Eglise Saint-Victor : 8h30 et 10h.

Corenc :

Eglise Sainte-Thérèse : 9h30 et 11h.

Froges :

Eglise Sainte-Thérèse Brignoud : 10h.

Dans le reste du département, les renseignements sont disponibles sur les sites internet des paroisses.

Certaines églises ne seront pas prêtes à accueillir du public dès ce dimanche étant donné le "délais très court de préparation", indique Loïc Lagadec, le vicaire général du diocèse de Grenoble-Vienne. Mais toutes les églises célébreront une messe à l'occasion de la Pentecôte, "avec peut-être plus de messes que d'habitude pour compenser la place perdue pour garder les distances d'un mètre entre les fidèles", précise le vicaire général.