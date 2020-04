Le Ministre de la Santé a dévoilé ce jeudi soir les premières cartes où sont représentés les départements en vert, passeport pour un large déconfinement, en orange ou en rouge. En Pays de la Loire, la Loire-Atlantique, la Sarthe et la Mayenne sont en orange.

CARTES - Déconfinement en Pays de la Loire : la Loire-Atlantique, la Sarthe et la Mayenne en orange

Selon les cartes provisoires présentées ce jeudi soir par le Ministre de la Santé, la Loire-Atlantique, la Sarthe et la Mayenne sont en orange, le virus circule encore activement dans ces trois départements. En revanche, la Vendée et le Maine-et-Loire sont en vert. Cela signifie que, pour le moment, ces deux départements réunissent tous les critères pour un large déconfinement. Il prendra une forme plus strict dans les départements en rouge.

Olivier Véran a présenté trois cartes provisoires : une première sur la circulation du virus par département, une deuxième sur la tension des capacités hospitalières, et enfin une carte synthétisant ces deux critères. Le troisième critère, qui est le niveau de préparation de chaque territoire pour pouvoir tester tous les patients présentant des symptômes et détecter les personnes ayant été en contact avec des cas confirmés de coronavirus, sera présenté plus tard.

Coronavirus : cartes et chiffres en France, jeudi 30 avril 2020 © Visactu

Mais attention, ces cartes seront mises à jour quotidiennement et peuvent donc évoluer. Les départements en orange peuvent basculer en vert ou en rouge. La carte finale devrait être "cristallisée" le 7 mai, jour où les autorités détermineront quels départements pourront être déconfinés plus largement à compter du 11 mai.

Circulation active du virus dans trois départements

Selon les cartes dévoilées ce jeudi soir, le virus circule encore activement en Loire-Atlantique, dans la Sarthe et en Mayenne. Les cas de suspicions de coronavirus à l'hôpital représentent 6% à 10% des entrées. Le Maine-et-Loire et la Vendée sont en revanche plus épargnés, ce taux est inférieur à 6%.

La carte sur la circulation du virus en France au 30 avril 2020. - Ministère de la Santé

Mais bonne nouvelle : les capacités hospitalières de tous les départements des Pays de la Loire sont au vert, entre 0 et 60% de la capacité initiale.

La carte des capacités hospitalières en France - Ministère de la Santé

L'ARS des Pays de la Loire précise bien que cette carte servira de guide. Mais elle sera accompagnée d'autres indicateurs : le suivi du "R zéro" (le degré de contagiosité), le suivi syndromique (l'activité hospitalière, des urgences, des médecins libéraux), le nombre de cas confirmés et son incidence, et tous les capteurs mis au niveau du système santé.

Six nouveaux cas en 24 heures en Pays de la Loire

En Pays de la Loire, seulement six nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en 24 heures. Cela porte à 2.934 le nombre de cas de Covid-19 depuis le début de l'épidémie. Selon le directeur général de l'ARS des Pays de la Loire, "c'est extrêmement positif, cela montre que les Ligériens ont respecté le confinement". Et "cela donne beaucoup d'espoir dans notre capacité de tous à respecter le déconfinement".

Quant aux capacités hospitalières, on dénombre ce jeudi soir 73 patients en service de réanimation dans notre région : "Au plus fort de l'épidémie, on était à 200 environ", rappelle le directeur de l'ARS, Jean-Jacques Coiplet.

Et enfin, entre 3.000 et 4.0000 tests sont actuellement effectués chaque semaine en Pays de la Loire. L'ARS espère atteindre le chiffre de 9.000 d'ici peu, grâce notamment à l'arrivée d'un automate qui permettra au CHU de Nantes de pratiquer entre 2.000 et 2.5000 tests chaque jour.

Vert ou rouge, qu'est-ce que cela va changer ?

Que notre département soit en vert ou en rouge, il faudra toujours continuer à respecter les gestes barrières, la distanciation sociale. Lors de son discours devant l'Assemblée mardi, Édouard Philippe a également reconnu que "une majorité d'obligations seront communes aux départements verts et aux départements rouge".

Mais le retour des élèves au collège, à partir du 18 mai, tout comme la réouverture des parcs et jardins ne sera possible que dans les départements en vert. "A partir de fin mai, il pourrait y avoir d'autres différences significatives", a prévenu le directeur de l'ARS des Pays de la Loire.