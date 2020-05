Déconfinement en Pays de la Loire : le point sur les mesures mises en place

Le déconfinement débutera donc le 11 mai prochain. Éducation, masques, commerces et transports : France Bleu fait le point sur les mesures mises en place en Pays de la Loire.

Aura-t-on tous des masques ? Comment pourra-t-on se déplacer ? De nombreuses questions se posent à l'approche du déconfinement, prévu à partir du 11 mai prochain. France Bleu fait donc le point sur ce que l'on sait, et ce qui reste en suspens, en Pays de la Loire.

Masques

En Mayenne, le conseil départemental distribue 300.000 masques lavables et réutilisables ce vendredi 8 mai grâce à l'aide de 6.000 volontaires. Ils seront déposés dans les boîtes aux lettres. La Mayenne est le premier département français à avoir annoncé cette distribution de masques, dès le 7 avril dernier.

Même chose en Loire-Atlantique : tous les habitants devraient bénéficier d'un masque le 11 mai. Le département a annoncé avoir commandé 700.000 masques réutilisables pour les 16 intercommunalités, Nantes Métropole ayant également promis de son côté la distribution de 600.000 masques. Livrés début mai, ils sont livrés au fur et à mesure dans les communes. La Ville de Nantes a commencé à les distribuer par la Poste, et cette distribution va se poursuivre dans six gymnases à partir du 15 mai.

En Vendée, le département a lui aussi commandé 850.000 masques pour équiper l'ensemble des habitants. Luc Bouard, le maire de La Roche-sur-Yon, assure que chaque Yonnais disposera d'un masque le 11 ou le 12 mai au plus tard.

En Sarthe, le maire du Mans a annoncé que la Ville ne distribuerait pas massivement de masques à tous ses habitants. Stéphane Le Foll les incite à en coudre eux-mêmes. Mais pour ceux qui ne peuvent en faire, "la Ville donnera des masques, en lien avec le Centre Communal d'Action Sociale", a indiqué le maire du Mans. Les lieux de distribution seront communiqués prochainement.

En Maine-et-Loire, la Ville d'Angers fournit un masque dit alternatif à tous ses habitants, avant le 11 mai. 160.000 masques ont en effet été commandés à une entreprise locale. Les distributions ont lieu jusqu'au 10 mai dans vingt sites répartis dans tous les quartiers, et jusqu'au 14 mai à l'hôtel de ville.

Transports

Concernant les TER des Pays de la Loire, la circulation va reprendre mais petit à petit. A partir du 11 mai, 62% des trains circuleront en heure de pointe, environ 50% le reste de la journée. Dès le 2 juin, ce sera 84% des TER aux heures de pointe, 80% le reste de la journée. Le trafic reprend normalement, en service d'été, début juillet.

Les lignes TER qui étaient fermées depuis le début du confinement vont rouvrir ce lundi sauf la ligne Sainte-Pazanne/Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le 14 mai, et La-Roche-sur-Yon /Bressuire, en juillet. Par ailleurs, pour limiter les accès aux plages, les gares du littoral ne seront pas desservies le week-end jusqu’au 1er juin.

Dans les transports scolaires, reprise normale de tous les circuits vers les écoles maternelles et élémentaires à partir du 12 mai. En Mayenne, les circuits à destination des élèves en situation de handicap organisées par la région pour le compte du Département reprendront également. Le port du masque ne sera pas obligatoire. Pour les collèges, le circuit reprendra le 18 mai pour les élèves de 6e et 5e.

Le réseau de cars Aléop va également reprendre un service normal à partir du 11 mai sur la base des horaires de période scolaire. Les dessertes vers le littoral seront là encore suspendues le week-end durant tout le mois de mai.

Concernant les transports en commun, dans l'agglomération lavalloise, à partir de lundi, toutes les lignes TUL seront ouvertes. Cela représentera une soixantaine de bus qui circuleront aux horaires des vacances scolaires. Mais attention, certains horaires ne seront pas garantis, ils seront identifiés aux arrêts avec un code couleur jaune. Le port du masque sera obligatoire et les mesures de distanciation sociale devront être respectées.

A Nantes, la TAN prévoit d'assurer 75% de son trafic le 11 mai, 90% le 18 mai et 100% le 10 juin. Du lundi au samedi, ce sera un service de type "jour jaune" jusqu'à 22 h 30. Il n'y aura pas de service de nuit. La maire de Nantes annonce par ailleurs le maintien de la gratuité du stationnement sur voirie jusqu'à la fin du mois de mai. Les parcs à enclos et les P+R redeviennent payants ce lundi.

Établissements scolaires

Concernant les écoles, rappelons que seuls les élèves des écoles maternelles et élémentaires pourront retourner en classe le 11 mai, sur la base du volontariat. Ils seront accueillis, si l'établissement rouvre bien ses portes, en demi-classe. Ensuite, si le département est en vert, les collèges pourront rouvrir à partir du 18 mai, en priorité pour les élèves de 6e et 5e. Fin mai, le gouvernement décidera si les lycées peuvent à nouveau accueillir des jeunes début juin.

A Nantes, les enfants retourneront l'école à partir du 14 mai, excepté les petites et moyennes sections qui resteront fermées jusqu'au 2 juin. La Ville a décidé de limiter la capacité d'accueil dans les grandes sections de maternelle à 10 élèves. Les cantines seront elles fermées dans un premier temps.

A Saint-Nazaire, les écoles devraient accueillir les enfants seulement à partir du 14 mai, sauf les élèves des petites et moyennes sections de maternelle.

A Laval, les enseignants et les personnels feront leur rentrée le 11 mai. Ils auront quelques jours pour tout préparer, avant l'arrivée des élèves, jeudi 14 mai. Ils pourront manger à la cantine, mais des repas froids, servis dans les salles de classe. Les crèches, elles, accueilleront les plus petits à partir de lundi, là aussi de manière progressive.

plusieurs élus, notamment les maires de Port-Brillet et de Craon, ont déjà annoncé qu'ils ne pourraient pas rouvrir leurs écoles le 11 mai. À Craon, la reprise ne se fera pas avant le 25 mai, au mieux. À Port-Brillet, ce ne sera pas avant le 2 juin.

A Mayenne, la Ville a décidé de rouvrir ses écoles le jeudi 14 mai, avec un service de restauration et un accueil périscolaire sous conditions. Le retour des enfants à l’école se fera sur une logique de demi-semaine : deux jours ou deux jours et demi.

L'université de Nantes a décidé de garder ses portes fermées jusqu'en septembre. Les étudiants passent, en très grande majorité, leurs examens à distance.

Commerces

Lors de son discours à l'Assemblée Nationale le 28 avril dernier, le Premier ministre a annoncé que les commerces pourraient rouvrir le 11 mai, sauf les cafés et restaurants. Les marchés alimentaires pourront également accueillir du public, sauf exceptions. En Pays de la Loire, plusieurs communes mayennaises ont déjà obtenu une dérogation pour organiser leur marché. Même chose pour les marchés nantais, comme celui de Talensac.

Concernant les grands centres commerciaux de plus de 40.000 mètres carrés, les préfets doivent décider de les maintenir fermés ou non. C'est le cas notamment du centre Atlantis, à Saint-Herblain.