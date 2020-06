Déconfinement : l'activité de l'aéroport du Mans repart

L'activité reprend à l'aéroport du Mans. En fait, le site n'a jamais été fermé.Durant le confinement, sur les neuf salariés, deux personnes se sont relayées tous les jours, un pompier et un agent à la tour de contrôle, pour assurer les liaisons sanitaires, et militaires.

Il y a de nouveau des bruits d'avions sur l'aéroport du Mans. Même si l'aéroport est toujours resté ouvert même pendant le confinement, l'activité était réduite. Les pertes ne sont pas encore chiffrées. Cela va notamment dépendre de la tenue des 24 Heures du Mans avec ou sans spectateur.

L'activité ne s'est jamais arrêtée

"Sur les neuf salariés, il y a toujours eu deux personnes en astreinte, un pompier et un agent de la tour de contrôle prêt pour être sur place en moins d'une heure pour assurer les liaisons sanitaires liées au Covid-19, les liaisons militaires et les vols des hélicoptères de la gendarmerie" souligne Laurence Chaize, la manager de l'aéroport du Mans. "Pendant toute la durée du confinement, nous avons réalisé une dizaine de vols. Après, depuis le 11 mai dernier, l'activité a repris avec notamment les vols des entraînements pour les pilotes ceux pour les futurs pilotes. Ensuite, les baptêmes de l'air vont reprendre et on attend d'autres décisions mi-juin sur la réouverture des vols européens. Ça fait du bien d'entendre de nouveau le bruit des avions sur le site, ça nous a manqué"

Trop tôt pour estimer les pertes liées aux 24h du Mans

"On n'a pas encore estimé les pertes" déclare Laurence Chaize, la manager de l'aéroport du Mans. "Cela va surtout dépendre si les 24h du Mans se tiennent avec ou sans spectateur. C'est clair que cette semaine de juin, on aurait du être en pleine effervescence. En fait, nous avons 29.000 mouvements par an sur le site (arrivée et départs tous secteurs confondus). Il y a 7.000 passagers commerciaux par an. Les manifestations liés au circuit (24h auto, moto, et Le Mans Classic) représentent 5.8% des mouvements et 28% des passagers. Difficile donc de faire les comptes pour le moment ne sachant pas s'il y aura du public ou non à l'automne pour les 24h".

Ala-Edine Ben-Othmane, un futur pilote qui venait de Nantes. © Radio France - Christelle Caillot

Des futurs pilotes en entraînement à l'aéroport du Mans

Ala-Edine Ben-Othmane, un futur pilote de 23 ans est venu de Nantes avec un petit avion ce mardi après-midi. "Ça fait plaisir de reprendre les commandes" dit-il. "Pendant tout le confinement, je n'ai pas pu voler. On peut oublier quelques petits détails, mais le principe reste le même. Un avion se pilote toujours de la même façon. C'est intéressant de venir au Mans, car l'aéroport est bien situé. Il est proche de la ville et on voit aussi le circuit quand on atterrit. En plus, la piste est assez large donc c'est plutôt facile pour se poser. Pour passer le brevet, je ne pense pas que ce soit l'embouteillage comme pour le permis voiture, en revanche il y aura les mesures sanitaires et les gestes barrières à respecter".