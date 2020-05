Déconfinement en Sarthe : le point sur les mesures mises en place

Le déconfinement débutera donc le 11 mai prochain. Éducation, masques, commerces et transports : France Bleu Maine fait le point sur les mesures mises en place en Sarthe.

Aura-t-on tous des masques ? Comment pourra-t-on se déplacer ? De nombreuses questions se posent à l'approche du déconfinement, prévu à partir du 11 mai prochain. France Bleu Maine fait donc le point sur ce que l'on sait, et ce qui reste en suspens, en Sarthe.

Masques

Au Mans, le maire Stéphane Le Foll a annoncé que la Ville ne distribuerait pas massivement de masques à tous ses habitants. L'élu les incite à en coudre eux-mêmes. Mais pour ceux qui ne peuvent en faire, "la Ville donnera des masques, en lien avec le Centre Communal d'Action Sociale", a indiqué le maire du Mans. Les lieux de distribution seront communiqués prochainement.

A La Flèche, la mairie a commandé 17.000 masques, fabriqués par une entreprise locale. Ils sont distribués depuis le début du mois dans les boîtes aux lettres, à raison de deux masques par foyer.

La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe a elle commandé 27.400 masques, pour tous ses habitants. Ils sont distribués, par lot de deux, dans les boîtes aux lettres jusqu'à ce jeudi 7 mai.

Transports

Le réseau de transports en commun de l'agglomération du Mans prévoit de reprendre une circulation à 70% à partir du 11 mai. Trams et bus circuleront aux horaires des vacances scolaires, soit environ un tram toutes les 9 à 10 minutes. Pour les week-ends et les jours fériés, retour aux horaires habituels. Rappelons que, dans les transports, le port du masque sera obligatoire. Mais les syndicats estiment que la sécurité des salariés ne sera pas assurée : des conducteurs feront donc valoir leur droit de retrait.

Quant au réseau urbain de Sablé-sur-Sarthe, reprise des services à partir de lundi en horaire de période scolaire (ligne, TAD et navette entreprise). Et enfin, le réseau de Montval-sur-Loir - Cœur de Ville aura un trafic normal à partir du 11 mai.

Concernant les TER des Pays de la Loire, la circulation va reprendre mais petit à petit. A partir du 11 mai, 62% des trains circuleront en heure de pointe, environ 50% le reste de la journée. Dès le 2 juin, ce sera 84% des TER aux heures de pointe, 80% le reste de la journée. Le trafic reprend normalement, en service d'été, début juillet.

Dans les transports scolaires, reprise normale de tous les circuits vers les écoles maternelles et élémentaires à partir du 12 mai. Pour les collèges, le circuit reprendra le 18 mai pour les élèves de 6e et 5e.

Les lignes départementales de cars Aléop vont également reprendre du 11 au 17 mai sur la base des horaires de période scolaire, sauf pour certains services de renfort. Même chose pour la ligne régionale 26, à partir du 11 mai. En revanche, le transport à la demande zonal, le TAD - Aléop, est suspendu jusqu’à nouvel ordre.

Crèches et établissements scolaires

Concernant les écoles, au Mans, seuls les élèves de grande section, CP, CM2 et ULIS pourront retourner en classe le 12 mai, le lundi étant réservé à la pré-rentrée des enseignants. Il y aura 15 enfants maximum par classe : si le nombre d'élèves d'une même classe est supérieur, ils seront divisés en deux groupes, chacun aura deux jours de cours par semaine. La restauration scolaire sera assurée, le repas sera gratuit, fourni par la Ville.

Les crèches du Mans rouvriront elles aussi leurs portes à compter du 12 mai, progressivement aux familles déjà utilisatrices et aux professionnels prioritaires. Le port du masque sera obligatoire pour les personnels et l’accueil se fera par groupe de 10 enfants maximum.

Mais toutes les écoles et crèches de la Sarthe ne pourront pas accueillir des élèves aussi vite. Pour le moment, les maires de Dollon et Conflans-sur-Anille ont décidé de ne pas rouvrir leur école le 11 mai. Ils estiment ne pas avoir les moyens humains et matériels pour le faire.

Ensuite, si la Sarthe est en vert sur la carte du déconfinement, les collèges pourront rouvrir à partir du 18 mai, en priorité pour les élèves de 6e et 5e. Fin mai, le gouvernement décidera si les lycées peuvent à nouveau accueillir des jeunes début juin.

L'université du Mans est quant à elle fermée, les cours ne reprendront pas avant la rentrée de septembre. Les étudiants manceaux passent, en très grande majorité, leurs examens à distance.

Commerces

Lors de son discours à l'Assemblée Nationale le 28 avril dernier, le Premier ministre a annoncé que les commerces pourraient rouvrir le 11 mai, sauf les cafés et restaurants. Les marchés alimentaires pourront également accueillir du public, sauf exceptions. En Sarthe, plusieurs communes ont déjà obtenu une dérogation pour organiser leur marché.