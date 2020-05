Déconfinement en Sarthe : on peut de nouveau jouer au golf à Sargé-lès-le-Mans

Le golf Sargé-lès-le-Mans a rouvert ses portes au public ce lundi 11 mai, date du début du confinement. Le site de 63 hectares qui compte un parcours de 18 trous, et un parcours d'entraînement est accessible. En revanche, le restaurant reste fermé.

Les jardiniers n'ont pas arrêtés

Avant de rouvrir le golf, il a fallu entretenir régulièrement la pelouse et ce n'a pas été une mince affaire. "On avait des rough et des fairway qui avaient atteint des hauteurs impressionnantes" souligne Jacques Miraton, le patron du golf de Sargé-lès-le-Mans. "On a passé 50 jours à tondre, et à entretenir le site avec les jardiniers. Et ça a été un travail énorme car si pendant le confinement, il a fait très beau, on a eu un hiver très pluvieux et la pelouse a vite grimpé. En revanche, le fait qu'il y ait moins de passages, ça a permis au golf de s'aérer, se reposer et on a pu le tondre parfois quatre à cinq fois de suite sans l'abîmer".

Fairway : zone herbeuse et bien tondue, séparant le départ du green.

Rough : partie du parcours de golf longeant les trous et placée sur les côtés du fairway. L'herbe y est plus haute.

La terrasse et le restaurant du golf restent fermés - @jacquesmiraton

Le restaurant reste fermé et des gestes barrières sont à respecter

"Alors bien évidemment, le restaurant est fermé" rajoute Jacques Miraton, le patron du golf de Sargé-lès-le-Mans. "On peut juste prendre une boisson à emporter. Sur le terrain, il faut faire attention au départ, car c'est à ce moment que les joueurs sont les plus proches. Et puis, vous savez il y a aussi cette tradition quand un joueur fait un bon coup de se checker en se tapant dans les mains et bien ce geste, on ne peut plus le faire".

Les gestes barrières pour la pratique du golf en France - @golfplanete

On ne touche pas le drapeau à l'arrivée

Il faut faire attention au départ et à l'arrivée, et on n'a plus le droit de toucher le mat, ni le drapeau" souligne Jacques Miraton, le patron du golf de Sargé-lès-le-Mans. "Pour récupérer les balles dans les trous (qui font entre douze et quatorze centimètres), on a mis de la mousse de dix centimètres. Du coup, les joueurs n'ont plus à aller au fond, ni à retirer le drapeau pour récupérer leur balle. Nous avons également mis 4.000 balle neuves à disposition des joueurs".

Le golf de Sargé-lès-le-Mans en chiffres