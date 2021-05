VIDÉO - Depuis une terrasse, Emmanuel Macron salue une "liberté retrouvée" mais appelle à "rester prudent"

Eux aussi ont souhaité profiter du bonheur simple de prendre un café en terrasse avant d'aller travailler. Emmanuel Macron et Jean Castex se sont offerts ce mercredi matin un espresso dans un bar de la rue Miromesnil à Paris, devant les caméras. Le chef de l'Etat a salué un "petit moment de liberté retrouvée", au moment où les terrasses, les commerces et les lieux de culture rouvrent partout en France.

Un petit plaisir qui vient récompenser le "fruit de nos efforts collectifs" s'est réjoui le président de la République. "J'ai envie de vous dire : habituons-nous à essayer de vivre ensemble le temps présent" a-t-il ajouté en invitant cependant les Français à "rester prudent" pour "réussir collectivement à maîtriser l'épidémie".

Emmanuel Macron estime que "si on arrive bien à s'organiser collectivement, à continuer à vacciner, tenir une discipline collective de citoyennes et de citoyens, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à continuer à avancer". Le chef de l'Etat s'est également réjoui des "chiffres (...) bien orientés" de l'épidémie. Les deux têtes de l'exécutif ont ensuite gagné à pied l'Elysée pour un Conseil de défense qui sera suivi d'un Conseil des ministres.

Fermées depuis le 30 octobre 2020, soit plus de six mois et demi, les cafés et les restaurants sont de nouveau autorisés à servir leurs clients à partir de ce mercredi, mais uniquement en extérieur, avec une jauge de 50% et autour de tables de six personnes maximum.