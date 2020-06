Déconfinement : "enfin" le retour des terrasses !

Après deux mois et demi de fermeture, ce mardi matin marque une étape importante : les restaurants, bars et cafés sont autorisés à rouvrir. Les patrons n'ont pas traîné et dès 7 heures, les premières terrasses ont refait leur apparition sur les places du centre-ville de Valence. "Enfin!" dit Hervé qui prend un café au Victor Hugo. "C'est le moment de convivialité, je retrouve mon copain, on boit notre café, ces rituels ont été un peu bouleversés et je suis content de les reprendre".

Pas la grande foule dès le petit matin place des Clercs à Valence mais déjà des clients © Radio France - Nathalie Rodrigues

Pour les patrons des établissements, c'est une joie et un soulagement, de pouvoir rouvrir, après avoir fermé à la hâte le 14 mars dernier, à minuit. Rodolphe Perret est le gérant du café-restaurant l’Étage, place des Clercs, dans le centre-ville de Valence. Il se dit confiant pour la reprise. "Les premiers clients sont là, on a le soleil, les gens vont reprendre l'habitude des terrasses. On a déjà des réservations pour ce midi".

Les tables sur la terrasse ont été espacées, du gel hydroalcoolique installé à chaque entrée et sortie de l'établissement et à l'entrée des sanitaires. Les tables sont nettoyées après chaque passage avec un produit bactéricide et virucide. Voilà pour les mesures sanitaires à respecter, mais désormais, Rodolphe Perret laisse place au plaisir des retrouvailles avec les clients. "On est ravi de cette réouverture. On est excité comme si on ouvrait une nouvelle boîte. On est content que les clients reviennent partager des moments gastronomiques, des moments de convivialité. C'est un peu ce qui nous a manqué à tous !"