Déconfinement et covoiturage : en Nord-Isère "Lane" veut reprendre du service dès lundi prochain

Le déconfinement annoncé pour le 11 mai devrait marquer la reprise du travail sur de nombreux sites même si le télétravail restera privilégié quand il est possible. Or qui dit reprise d'activité sur site, dit retour des trajets quotidiens "domicile-travail".

Les transports en commun seront peut-être redoutés par certains, de peur d'y croiser trop de monde, mais quid du covoiturage ?

En Nord Isère, la plateforme Lane, qui propose des trajets vers Lyon aux heures de bureau, se prépare à remettre en service ses bornes et à reconnecter ses quelques 5000 usagers réguliers ou occasionnels.

Le covoiturage face au défi du coronavirus Copier

"Nous les avons sondés pendant le confinement, confie Elsa Rosset chargée de la communication de Lane, par questionnaires et par visio-cafés, il semblerait que la majorité ait envie de reprendre le covoiturage, qui apparaît malgré tout comme moins risqué que les transports en commun car on croise moins de monde, ça limite les contacts."

_"Je n'ai pas la moindre appréhension"confirme Emmanuelle, qui chaque jour fait le trajet entre Domarin où elle réside et l'hôpital Lyon Mermoz où elle travaille dans les services administratifs. Pendant les deux mois du confinement, elle a du continuer à se déplacer presque tous les jours, ne pouvant pas faire du télétravail. Du coup, elle avoue même avoir hâte de renouer avec les covoitureurs. "Je porterai un masque et si les personnes sont d'accords je suis prête à accueillir jusqu'à deux passagers dans mon véhicule dès lundi"_ explique-t-elle, tout en reconnaissant qu'il est difficile de respecter la distanciation au sein de l'habitacle d'un véhicule.

D'ailleurs la plateforme va s'adapter au contexte. "Nous réfléchissons à la possibilité de limiter à deux passagers par voiture, nous allons distribuer un kit sanitaire à nos usagers avec du gel hydroalcoolique et des masques en tissus que nous avons commandé auprès d'entreprises locales" précise Elsa Rosset.

Le système fonctionne sans réservation avec une prise en charge en temps réel, la personne qui désire être transportée se manifeste via une borne installée près de l'aire de co-voiturage. L'automobiliste, lui, est informé du souhait de trajet via l'application installée sur son téléphone portable mais aussi via des panneaux lumineux qui se trouvent à proximité.