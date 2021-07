Déconfinement et départs en vacances : la SPA est débordée à Besançon

Chaque année en France, l'été marque un pic du nombre d'abandons d'animaux de compagnie. Près de 60.000 chiens, chats, ou encore lapins sont laissés au bord de la route pendant la saison estivale. En ce début d'été 2021, le phénomène est encore plus marqué. Deux facteurs entrent en cause : la hausse des abandons, et la baisse des adoptions. De nombreux refuges de la SPA sont saturés, les bénévoles sont débordés : début juillet, celui de Besançon est déjà plein.

REPORTAGE - Les 49 boxs pour chien sont occupés au refuge de Besançon début juillet, une première Copier

Le déconfinement entraîne des embouteillages au refuge en ce début d'été

Il n'y a plus aucune place pour les chiens au refuge de la SPA de Besançon. Les 49 boxs pour chiens sont occupés, c'est du jamais vu pour un début de mois de juillet. "Je n'ai jamais vu ça, que l'on soit autant complet," réagit Florien animalier depuis cinq ans devant les boxs pleins.

On a aussi un frein au niveau de l'adoption. Là on voit l'effet du déconfinement ! - Gaëlle Dehlinger, responsable du refuge

"On fait face à des vagues d'abandons au niveau des chiens, les chats, et même des lapins retrouvés dehors sur des parkings. On retrouve les excuses classiques : allergies, déménagements, ou départs en vacances," explique Gaëlle Dehlinger, responsable du refuge de la SPA de Besançon. Elle pointe du doigt les "adoptions pansement," pour se tenir compagnie le temps du télétravail en confinement. À cela s'ajoute un autre phénomène selon les animaliers : avec le déconfinement et l'envie de liberté, le nombre d'adoptions est en baisse.

"On a aussi un frein au niveau de l'adoption. Là on voit l'effet du déconfinement ! Les personnes ont besoin de décompresser et de partir en vacances, avec les deux années que l'on a vécu à cause du coronavirus. On le sent, on a moins d'adoptions en ce début d'été, et l'on a ainsi plus de chiens en attente," ajoute la responsable du refuge.

Gaëlle Dehlinger, responsable du refuge de la SPA de Besançon, est débordée :

"Cette année est un peu plus dramatique" : Gaëlle Dehlinger, reponsable du refuge de la SPA de Besançon Copier

Des animaux en attente d'adoption, mais toujours pour des adoptions "responsables"

Comme les animaliers de la SPA ne peuvent pas pousser les murs, des chiens sont sur liste d'attente en fourrière, pour obtenir un box au sein du refuge. Les animaliers espèrent que les adoptions vont reprendre au mois d'août, avec le retour des juilletistes. "Mais ce n'est pas une raison pour précipiter les adoptions, nous veillons toujours à ce qu'elles soient réfléchies et responsables," ajoute Gaëlle Dehlinger.

Derrière les grilles, voici Turbo ! Un croisé bordeur arrivé début juillet, certainement abandonné :

Il y a donc pleins de chiens et chats à adopter à la SPA, mais toujours après avoir bien réfléchi ! "Si vous partez en vacances, faites garder votre animal dans un foyer ou par des proches. Si vous pensez à adopter, réfléchissez y bien, et organisez vous par rapport à vos départs en vadrouille," conseille la responsable du refuge.