Déconfinement et garde d'enfants : la galère de certains parents et de certains employeurs en Midi-Pyrénées

C'est une des limites de ce déconfinement progressif et aux contours parfois flous : certains parents doivent aller travailler mais sans avoir de solution pour faire garder leurs enfants et certains employeurs doivent s'organiser, par ricochet. Ce qui n'est évident pour personne.

"Si c'est ça, je vais arrêter de travailler"

Elsa travaille dans les assurances en Aveyron et gère une équipe d'une dizaine de personnes. En tant qu'encadrante, elle doit s'occuper du déconfinement pour ses équipes et donc aller physiquement sur son lieu de travail. Mais elle n'a pas de solution de garde pour ses enfants de 2 et 4 ans et son conjoint aussi doit aller également travailler dans un centre pour personnes handicapées et/ou autistes. Elle raconte : "On savait pas quoi faire jusqu'à ce week-end. Je me suis dit que j'allais les prendre avec moi... Finalement, on a finalement fait appel à ma belle-sœur mais elle habite à plus de 100 km de chez nous. Et on ne sait pas comment faire la semaine prochaine. On va alterner matin et après-midi peut être... Mon entreprise ne propose pas de chômage partiel, il faudrait que je pose des congés. Je n'ai jamais rogné sur mes heures de travail mais j'en suis venue à dire à mon conjoint _'si c'est ça, je vais arrêter de travailler'_".

Nathalie a écrit à France Bleu Occitanie pour nous raconter : "Mon compagnon travaille dans le BTP, il a du reprendre le travail car son entreprise ne propose pas de chômage partiel mais l'école maternelle du plus petit n'ouvre pas puisque c'est à partir de la grande section. On ne sait pas quoi faire, et on ne peut pas donner tout notre salaire pour faire garder les enfants si rien n'ouvre avant septembre." Finalement Isabelle est au chômage partiel pour 15 jours. "Il faut que que le gouvernement réagisse sinon il va y avoir de la casse", pressent-elle.

Problématique aussi pour les employeurs

David Morales est plaquiste dans le Comminges, en Haute-Garonne, à Encausse-les-Thermes. Il emploie une dizaine de personnes dans son entreprise et un de ses salariés va devoir garder l'enfant de son ex-femme. " Ils ne savent pas comment ils vont faire, raconte-t-il. On a chacun dans des entreprises essayé de s'adapter, c'est toujours une nouvelle histoire. Il va y avoir des jours ou les enfants ont école d'autres non. Les situations sont différentes et c'est chaque fois un nouveau problème à régler. On va essayer de discuter et de s'arranger. On est à 35 heures, on peut moduler mais plus le temps passe, plus les solutions vont se rétrécir et plus cela va être difficile".

Mathieu Dumas lui co-gère l'entreprise de bâtiment "Crespy" à Revel et il a environ 10% de ses salariés en chômage partiel pour garde d'enfants."J'ai par exemple un conducteur de travaux qui doit passer trois jours chez lui parce que sa femme travaille, on arrive parfois à jongler mais pas toujours."

Normalement, en utilisant le chômage partiel les employeurs n'ont pas le droit d'employer des intérimaires mais certains le font quand même : "Ouvriers, chefs de chantiers, en théorie je n'ai pas le droit à des intérimaires, explique un chef d'entreprise dans le BTP. _Mais on modifie les fiches de postes, on jongle et si on vient me faire des histoires j'expliquerais qu'_aucun de mes salariés n'abuse et qu'ils ont joué le jeu de la reprise pour le pays." Et sous-entendu lui aussi.