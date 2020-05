Déconfinement et oral du bac de français annulé : "une bonne décision" pour les professeurs et élèves isérois

La deuxième phase du plan de déconfinement en France entrera en vigueur le mardi 2 juin. Elle prévoit notamment la réouverture des lycées et l'annulation de l'oral du baccalauréat de français. Des annonces bien accueillies par les professeurs et élèves isérois.

Le Premier ministre, Edouard Philippe, présenté ce jeudi la deuxième phase du plan de déconfinement en France. Parmi les mesures annoncées figure la réouverture de tous les lycées dès le mardi 2 juin et l'annulation de l'oral du baccalauréat de français.

Les élèves de première ne passeront pas d'oral pour valider l'épreuve de français au baccalauréat cette année, ils seront notés à 100% en contrôle continu.

Une décision égalitaire

"C'était la décision qui s'imposait pour éviter de rompre l'égalité entre les élèves face à l'épreuve. Suivant les lycées, les professeurs et les familles, la préparation a été très variable et nous n'aurions pas réussi à assurer l'équité entre les élèves", se félicite Raphaëlle Gémin, professeure de français au lycée l'Oiselet à Bourgoin-Jallieu et déléguée syndicale au SNES.

L'enseignante regrette cependant le flou qui a longtemps été entretenu autour de la question de l'oral du baccalauréat : "_c'est comme si on réinventait les règles en cours de route_. Depuis le début du confinement, on a dit aux élèves que l'oral sera maintenu et on a travaillé dans la perspective de passer cette épreuve. Les élèves ne savaient pas à quoi s'attendre donc les notes qu'ils ont eues ne sont pas les mêmes que celles qu'ils auraient eues s'ils avaient su qu'elles compteraient pour le bac", estime Raphaëlle Gémin.

Les élèves soulagés

"Je suis très contente car _dans ma tête, j'étais en vacances_, je n'avais plus de stress et rien à préparer donc je suis soulagée", témoigne une lycéenne. "On peut choisir plusieurs textes pour préparer l'oral mais on a pas eu le temps de tous les étudier donc il aurait été injuste d'organiser l'épreuve", estime un camarade.

En supprimant l'oral de français, la note finale des élèves qui comptera pour le baccalauréat sera calculée sur les notes obtenues toute l'année en contrôle continu. "C'est une épreuve de moins à passer donc c'est bien mais je n'avais pas une très bonne moyenne donc le contrôle continu m'embête un peu", réagit une élève de première.

Un soulagement également car la deuxième phase de déconfinement n'est pas synonyme d'un arrêt de la circulation du virus. "Nous n'étions pas dans de bonnes conditions pour passer un oral, les cours à distances ne peuvent pas remplacer des cours en présentiel et avec le coronavirus, il aurait été bizarre de passer un oral avec un professeur à côté", souligne une autre élève.