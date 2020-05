Déconfinement : et si vous alliez cueillir des fraises ce weekend en Côte-d'Or?

Le port du masque et des gants est désormais obligatoire pour rejoindre les champs de fraises de la ferme du Breuil à Fenay. L'exploitation, en agriculture raisonnée, fait partie des cinq à avoir été autorisées par la préfecture de la Côte-d'Or, à rouvrir la cueillette aux champs au public. Avec le déconfinement progressif, l'activité est à nouveau possible mais en respectant certaines règles sanitaires.

Les fraises à ramasser dans les champs de la ferme du Breuil à Fenay. © Radio France - Stéphanie Perenon

20 personnes maximum dans les rangées

Depuis une semaine, les règles sont affichées à l'entrée du champ, et devant le magasin où l'on peut aussi acheter la production locale. "Il y a un nombre maximum qui est de vingt dans les champs, on a aussi mis en place un sens de circulation et les gens gardent bien leurs distances", explique Fanny Rougeron, ouvrière agricole sur l'exploitation. "Les gens reviennent car ça leur fait du bien de sortir, ils sont dehors et ça leur fait plaisir de venir cueillir leurs fruits."

Une augmentation de la clientèle vers les produits courts

Pendant le confinement, l'exploitation a vu sa clientèle augmenter. "Les gens se sont tournés vers le local et ça nous valorise. Mais notre peur c'est qu'ils ne reviennent pas et qu'ils retournent à la facilité avec les grandes surfaces. Alors est ce qu'on va les garder? ", c'est la question que se pose _F_annry Rougeron.

Les règles sanitaires sont affichées à l'entrée du magasin de la ferme du Breuil, à Fenay. © Radio France - Stéphanie Perenon

Une clientèle nombreuse qui se plie aux nouvelles règles

Pour le moment, le magasin continue d'accueillir de nombreux clients, "heureux de venir cueillir directement aux champs car on sait ce qu'on mange et comment c'est cultivé" s'enthousiasme cette trentenaire. Cette autre cliente, une habituée, ne se sent "pas découragée par les mesures sanitaires, on le fait ailleurs alors c'est normal de le faire ici aussi.."

Pour le moment il n'y a que des fraises à cueillir dans les champs à la ferme du Breuil à Fenay. © Radio France - Stéphanie Perenon

"Quand on a été confiné pendant deux mois, ça fait du bien d'être dehors",- une cueilleuse de fraises

Et surtout, ajoute son ami venu l'aider, "ça n'empêche pas de cueillir de bonnes fraises !"

Ouverture de a cueillette et du magasin les samedis et mercredis de 9 à 11h30, et les vendredis de 17 à 18h30.