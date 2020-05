Déconfinement : feu vert pour les plages Picardes !

Deux mois après leur fermeture en raison de la crise sanitaire du coronavirus, la Préfecture de la Somme autorise à nouveau l'accès aux plages sur le littoral Picard. D'autres départements ou régions de France ont pris la même décision ces derniers jours.

C'était une demande forte des maires de ces communes de la côte. Huit élus ont réclamé la réouverture des plages et obtiennent gain de cause.

"Après un examen attentif de ces protocoles et au vu des garanties apportées par les maires et des moyens de contrôle mis en place, la préfète de la Somme autorise, à compter du 16 mai, l'accès aux plages et les activités nautiques et de plaisance dans les communes littorales de : Ault, Cayeux-sur-Mer, Fort-Mahon-Plage, Le Crotoy, Mers-les-Bains, Quend, Saint-Valery-sur-Somme et Woignarue", précise la Préfecture.