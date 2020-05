Déconfinement - France Nature Environnement appelle à la vigilance lors des promenades en forêt

Il n'aura fallu que quelques semaines pour que la nature reprenne "ses droits" : des canards ou des chevreuils en plein centre-ville, des chants d'oiseaux que l'on avait oubliés, des petits renards installés tranquillement au bord des routes. Ce spectacle de la nature aura enchanté nos promenades de confinés. Les animaux, en l'espace de quelques jours, ont retrouvé confiance et se sont aventurés sur la terre des hommes. Comment continuer à cohabiter ensemble? La reprise des activités inquiète France Nature Environnement.

La faune en confiance pendant le confinement - .

Confinement et prise de conscience

Cette période de confinement, même si elle a parfois été pénible, a permis une prise de conscience sur la présence de la biodiversité. On a constaté, avec plaisir, moins de pollution et, rapidement, le retour de la vie naturelle. Sur le site faune-maine, "on a enregistré 320 nouvelles inscriptions, pendant le confinement, salue Benoît Duchenne, secrétaire de la Fédération Nationale pour l'Environnement des Pays de la Loire, et plus de 15 000 observations supplémentaires, par rapport à la même période l'année dernière".

Un jeune renard au bord de la route - .

Vigilance lors des promenades

France Nature Environnement lance un appel à la vigilance, après le déconfinement et donne quelques règles de bonne conduite à suivre, pour préserver la faune. Lors des balades en forêt, rester dans les allées, pour ne pas risquer de perturber les habitants des bois, bien tenir les chiens en laisse ( c'est obligatoire dans cette période de reproduction), respecter certains espaces sensibles, notamment sur les plages, les dunes ou les bords d'étangs.

Les rencontres inattendues - .

Attention sur les routes

S'il faut être prudents pour protéger cette faune qui revient en confiance, il convient également d'être prudents pour nous mêmes. Sur les routes, mieux vaut lever le pied, pour éviter des collisions avec des sangliers ou des chevreuils.