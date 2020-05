Déconfinement : "France Nature Environnement" redoute un retour de la voiture individuelle en Nord Isère

Le déconfinement annoncé pour le 11 mai devrait marquer la reprise du travail sur de nombreux sites fermés depuis la mi-mars même si le télétravail restera privilégié quand il est possible.

Or, qui dit reprise d'activité, dit retour des trajets quotidiens domicile-travail. Pour respecter la distanciation : le vélo ou la marche seront privilégiés en ville plutôt que les bus ou tramway. Mais en zone semi-urbaine ou rurale, la voiture individuelle pourrait bien faire son grand retour. Avec le risque de voir revenir aussi la pollution. Ce serait un recul en terme environnemental, que redoute l'association "France Nature Environnement". Un de ses représentants en Nord-Isère Jean Paul Lhuillier a donc a pris sa plume pour lancer un appel aux élus de son secteur, la Capi, mais aussi aux associations et à tous les acteurs du terrain. Son message : transformons la menace en atout.

"La grande crainte que l'on a, c'est que ce soit pire qu'avant avec les règles de distanciation" affirme Jean-Paul Lhuillier. Mais ce défenseur de la nature se dit aussi qu'il y a peut-être, avec cette crise, "une occasion unique de mettre enfin le paquet sur les alternatives à la voiture individuelle". Il demande donc aux décideurs locaux de "tracer partout ou c'est possible des pistes cyclables, de développer la marche pour les petit trajets de moins de 2 km en ville et de développer de nouvelles offres de transports en commun, des nouvelles lignes de bus et de car qui soient efficaces, rapides, et gratuites le temps du déconfinement pour que le ticket ne soit pas un frein".

Dans son argumentaire très détaillé, Jean Paul Lhuillier propose par exemple la mise en place de lignes Autocars du TransIsère le plus direct possible en prenant la A43 vers Lyon-Mermoz depuis Bourgoin-Jallieu, L’Isle-d’Abeau, Villefontaine/La Verpillière et Saint-Quentin-Fallavier, une ligne rapide et performante Ouest-Est sur la RD1006 depuis la ZAC de Chesnes à Bourgoin-Jallieu/Ruy-Monceau/Nivolas-Vermelle ou encore un service Express entre la CAPI vers le pôle multimodal de Lyon Saint-Exupéry. Il appelle aussi au développement du covoiturage avec la plateforme Lane qui doit justement redémarrer lundi matin.