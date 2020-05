Déconfinement : glaces, antiquités et ping-pong en terrasse à L'Isle-sur-la-Sorgue

L'Isle-sur-la-Sorgue est redevenue la destination de la traditionnelle sortie du dimanche après midi. Pas de restaurant ni de terrasse mais on pouvait manger une glace en marchant ou flâner parmi les antiquaires. Pour beaucoup de provençaux, c'était surtout l'occasion d'oublier le confinement et les tensions autour de la pandémie.

Parenthèse enchantée et première sortie sans gants

Fabienne avait calculé son kilométrage pour s'éloigner de Marseille et oublier un peu le coronavirus. Elle savourait ce dimanche après midi au bord de la Sorgue : "on a fait 88 km depuis Marseille. C'est bon, on est dans les règles... et c'est très bon. Etre enfermé pendant deux mois décuple les sensations : on s'extasie devant un canard. C'est une petite illusion. Il faut rester sur ses gardes mais c'est le premier jour où je ne ressens pas la pression et la peur de la maladie. C'est aussi le premier jour où je sors sans gants. C'est une parenthèse enchantée: on s'est détendu".

Manger une glace avec la grand-mère

Deux mois de confinement, c'était trop long pour Brice. Il est venu de Bedarrides en famille pour manger une glace à L'Isle-sur-la-Sorgue : "on ne tenait plus. Il fallait qu'on vienne goûter cette glace". Suzie l'interrompt. Elle aussi déguste une glace : "ils sont allés chercher la grand-mère à Avignon. Et la grand mère était ravie de prendre l'air du déconfinement. Il n'y a pas que la glace... Voir d'autres personnes, c'est très agréable".

Malgré le virus, on peut toucher chez l'antiquaire

Flâner entre les lampes d'époque soviétique ou les tables basses des années soixante est une tradition à L'Isle-sur-la-Sorgue. Anne, antiquaire au Village de la Gare, reconnait que "c'est LE lieu pour balader. Et côté économique, il fallait que les gens ressortent après le confinement". Et malgré le virus, on peut manipuler les objets : "on touche bien sûr ! il y a du gel hydro-alcoolique partout dans le magasin".

Caroline est venu de Nîmes pour changer son intérieur car elle en a "marre de la déco après les semaines de confinement. J'ai acheté deux miroirs et commandé un lampadaire. On se sent respirer après deux mois enfermé".

La meilleure table de restaurant... est une table de ping-pong !

Au restaurant Le Chineur à L'Isle-sur-la-Sorgue, on sert seulement à emporter mais Pierre invite tout le monde à sa table en terrasse : "c'est exceptionnel ! On a descendu la table de ping-pong qui était dans mon appartement et on propose des tournois de ping-pong aux clients. On s'occupe et on apporte du sourire aux gens". Avec clin d'oeil, ce restaurateur souligne que "la table, c'est toujours un plaisir au restaurant !"

La meilleure table de L'Isle-sur-la-Sorgue est la table de ping-pong de Pierre sur la terrasse du Chineur © Radio France - Philippe Paupert