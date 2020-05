Un arrêté ministériel paru au Journal officiel ce jeudi a mis à jour la liste des motifs sur l'attestation de déplacement. Il est désormais possible de dépasser les 100 km en cas de déménagement, achat et location d’un bien immobilier.

Déconfinement : il est désormais autorisé de parcourir plus de 100 kilomètres en cas de déménagement

Depuis le 21 mai 2020, se déplacer à plus de 100 kilomètres pour un déménagement est autorisé (illustration)

Fini le casse-tête pour ceux qui déménagent en cette période de déconfinement. Depuis ce jeudi 21 mai, une nouvelle case figure sur l'attestation de déplacement obligatoire pour circuler à plus de 100 km de son domicile et hors de son département : les déplacements pour l'acquisition et la location d'un bien immobilier sont autorisés à condition de ne pas pouvoir être différés.

→ Télécharger l'attestation dérogatoire pour circuler à plus de 100 km du domicile et hors de votre département.

Règles assouplies en cas d'achat et location d’un bien

Jusqu'à présent, les déménagements entre particuliers étaient interdits au-delà de 100 kilomètres, sauf en cas d'urgence sanitaire et sociale. Il était en outre obligatoire de se munir d'une attestation sur l'honneur expliquant en quoi ce changement d'adresse ne pouvait être reporté. Quant aux entreprises de déménagement, elles pouvaient dépasser la limite des 100 kilomètres mais à condition de respecter des règles très strictes.

L'arrêté ministériel autorise également les déplacements "indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier", uniquement s'ils ne peuvent être différés.