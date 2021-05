Déconfinement : Jean Castex appelle à la "responsabilité", au lendemain de la réouverture des terrasses

Mercredi, après plus de six mois de fermeture, les terrasses ont été prises d'assaut à Rennes, occasionnant des débordements en fin de soirée

Au lendemain de la réouverture des terrasses partout en France, Jean Castex a lancé un nouvel "appel à la responsabilité". En déplacement à Blois (Loir-et-Cher) ce jeudi, le Premier ministre a réagi à certaines images de terrasses prises d'assaut où les gestes barrières étaient loin d'être respectés. "Hier, c'était la réouverture, on comprend qu'il y a eu un engouement mais j'appelle tout le monde, c'est notre intérêt commun, à respecter les règles" a déclaré le chef du gouvernement.

Dans certaines villes de France, la réouverture des bars a quelque peu dégénéré, comme à Rennes, où les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser la foule. Des centaines de personnes réunies place Saint-Anne ont bravé le couvre-feu et ont brûlé des palettes, nécessitant l'intervention des pompiers.

Scène surréaliste également à Bordeaux où une centaine de personnes ont fêté la réouverture des terrasses jusqu'à au moins 23h.

Idem à Amiens où trois bars ont été contraints de fermer par la police avant le couvre-feu en raison de l'affluence. "On a organisé une réouverture progressive avec des étapes, des protocoles qui ont été non pas imposés mais concertés avec des professionnels", a poursuivi le Premier ministre."C'est notre intérêt collectif à tous de respecter les règles", a-t-il martelé. "Les gens aiment rester en terrasse, bien entendu. Personne ne veut qu'on les ferme, ce n'est pas l'objectif. (...) Cela suppose une discipline collective, c'est à notre portée."

Malgré la météo maussade, les terrasses ont été prises d'assaut par les Français, heureux de les retrouver après plus de six mois de fermeture en raison de l'épidémie de coronavirus. Le Premier ministre Jean Castex et Emmanuel Macron ont eux aussi profité de l'instant en dégustant un café sur une terrasse parisienne.

