Déconfinement : judo sous les arbres, mais sans se toucher

Le club de judo de Villeneuve-lès-Avignon a repris ses entraînements sous les pins et sans contact pour respecter les mesures barrières. Le club invente des prises dans le vide pour ne pas oublier les gestes du judoka. Les entraîneurs espèrent un assouplissement des règles sanitaires.

Les judokas de Villeneuve-lès-Avignon s’entraînent sous les pins au pied du fort de Villeneuve avec Driss. Le jeune entraîneur crie "hajimé" pour commencer l'exercice. C'est la consigne en japonais pour engager le combat, mais il n'y a aucun contact pendant la séance, car les sports de combat restent interdits en raison de la crise sanitaire.

S’entraîner au judo sans se toucher

Lucas, (7 ans selon sa maman... 6 ans et demi selon le jeune judoka) garde les pieds dans le cerceau posé au sol. Il regarde autour de lui quand il s'élance : "on court sans toucher, car il y a le virus." Jérémie Buisson, le directeur sportif du club de judo de Villeneuve-les-Avignon demande aux enfants "de venir avec la veste de kimono et la ceinture pour garder l'esprit du judo malgré la crise". Courses sous les arbres ou exercices d'équilibre pour les plus petits ; les plus grands et les compétiteurs bénéficieront de séances de renforcement musculaire.

Prises dans le vide ou avec un arbre

Driss confie que "ce n'est pas du judo. C'est surtout pour garder le lien avec le club et les enfants. On met le kimono pour ne pas oublier le judo". Pour les compétiteurs, le directeur sportif a bricolé un élastique et des manches de kimonos pour remplacer le partenaire d'entraînement : "avec ce système de débrouille, on simule autour d'un arbre la résistance du partenaire. On réalise les prises dans le vide pour que le corps du judoka garde la mémoire de la position des jambes, des hanches, des épaules".

Le club de judo de Villeneuve-lès-Avignon attend beaucoup des prochaines décisions du gouvernement. Comme les clubs de karaté ou de sports de contacts, ils espèrent un assouplissement des règles sanitaires pour, au moins, pouvoir passer les épreuves de changement de ceinture avant l'été.