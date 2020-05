Déconfinement : l'accès aux abords du lac du Der autorisé sous conditions

Se promener aux abords du lac du Der-Chantecoq est désormais possible malgré la couleur rouge du département de la Marne, sur la dernière carte diffusée par le gouvernement en marge de la lutte contre le Covid-19. Le préfet Pierre N'Ghane a pris un arrêté vendredi soir autorisant l'accès au site depuis les communes de Giffaumont-Champaubert, de Larzicourt, d’Arrigny, d’Écollemont et de Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement.

Pêche individuelle autorisée.

Le préfet de la Marne autorise ainsi la promenade sur les chemins pédestres et cyclables dans la limite de 10 personnes par groupe. Certains accès et passerelles sont toujours fermés. La pratique de la pêche sportive et individuelle est autorisée uniquement depuis le rivage, dans le respect des gestes barrière et de la distanciation physique. Dans les mêmes conditions, les commerces situés aux abords du lac sont autorisés à rouvrir, exceptés bars et restaurants toujours fermés.

L'activité nautique interdite

Les abords du lac sont autorisés mais le lac du Der en lui-même reste interdit. Pas de baignade, pas de pêche à bord d'une barque ni de balade à voile. Les activités statiques aux abords du site sont également interdites.