L'Alsace déconfinée, mais toujours en rouge sur la carte du 7 mai

Sans surprise, l'Alsace, comme le reste du Grand Est, est toujours en rouge sur la carte du Ministère de la santé en vue du déconfinement du 11 mai. Le Premier Ministre a confirmé que le déconfinement aurait bien lieu à la date prévue. Avec cependant quelques restrictions dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin comme dans les autres départements qui sont en rouge.

Restrictions et frontières fermées

Dans un premier temps en Alsace, il n'est donc pas question de rouvrir les collèges, ni d'autoriser les accès aux parcs, contrairement à ce qui va se passer dans les départements qui sont en verts. Par ailleurs, et ça vaut pour toute la France, les frontières restent fermées. Mais la libre circulation des travailleurs frontaliers reste possible.

Des signes encourageants

Cette carte des départements est établie selon plusieurs critères : le taux de cas nouveaux de coronavirus sur une période de sept jours, la tension des capacités hospitalières ainsi que la possibilité de tester les personnes qui présentent des symptômes, les personnes vulnérables, ou les personnes contact. Le Bas-Rhin et le Haut-Rhin sont toujours en rouge pour leurs capacités sanitaires, avec plus de 80% des lits de réanimation occupés par des malades du coronavirus.

Lors de leur intervention, le Premier Ministre et les différents ministres ont mis l'accent sur la nécessité de continuer à respecter les gestes barrières, et à porter un masque quand c'est nécessaire. Le télétravail doit être privilégié dès que c'est possible.