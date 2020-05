Déconfinement : l'archevêque de Lille demande une reprise des messes pour la Pentecôte

Alors que le déconfinement doit débuter le 11 mai en France, les rassemblements religieux ne seront pas tout de suite autorisés. Selon les premières annonces du gouvernement, il faudra attendre le 2 juin, après la Pentecôte.

Nous sommes capables de faire respecter les gestes barrières

Une annonce qui suscite l’incompréhension chez les Catholiques : "ça a été une surprise, un peu désagréable", réagit Laurent Ulrich, archevêque de Lille, "le premier ministre avait demandé à l'Eglise de préparer un plan, et on a eu le sentiment que c'était comme si on n'avait rien fait. Il y a des commerces qui rouvrent, des transports en commun qui remarchent. Nous sommes capables de faire respecter ces gestes barrières, d'espacer les chaises les unes des autres suffisamment, pour respecter la règle des 4 mètres carrés par personne".

Reprendre "symboliquement" pour la Pentecôte

La conférence des évêques de France demande officiellement une rencontre avec les pouvoirs publics, "nationaux et locaux". Mgr Ulrich espère cela permettra "d'infléchir la position, avec le souhait que ce soit possible de reprendre, symboliquement, pour le jour de la Pentecôte" le 31 mai. "L'histoire n'est pas finie", conclut-il.

Le fait de ne pas pouvoir communier me manque terriblement

En attendant un éventuel infléchissement de la politique gouvernementale, les fidèles nordistes doivent encore patienter avant de pouvoir assister à la messe du dimanche. Avant le confinement, Geneviève se rendait tous les dimanches à l’église Notre-Dame de l’Espérance de la Chapelle d’Armentières, à l’Ouest de Lille.

Depuis que ce n'est plus possible, elle est adepte des célébrations à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux. Mais cela ne lui suffit plus : "j'ai un énorme besoin de rassemblement, j'ai faim de nourriture eucharistique. Le fait de ne pas pouvoir communier me manque terriblement. Nos églises sont tellement grandes ! On a la possibilité de respecter les distances demandées".

Conséquences financières

L’urgence est spirituelle, mais aussi financière pour l'Eglise catholique : s'il n'y a pas de messe, il n'y a pas de quête. Et la campagne du denier du culte a été interrompue par le confinement. Les dons sont toujours possibles sur internet sur les sites www.quete.catholique.fr, et www.donnons-lille.catholique.fr, et par correspondance.