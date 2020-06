Déconfinement : l'association humanitaire Tarmac lance un appel aux dons pour aider les plus démunis

"On se retrouve avec une dette de 80 000 euros". Yves Rouault, le président de l'association Tarmac a fait ses comptes. Et la facture est salée. Entre les masques, le gel hydroalcoolique, les plexiglass etc.. les équipements de protection ont plombé les comptes de l'association humanitaire qui lance un appel aux dons sur internet. " Tarmac compte 130 salariés et 150 bénévoles. Elle aide chaque 2300 personnes qui vivent dans la rue à se loger. Alors forcément, ce protocole sanitaire a coûté cher même si l'Etat nous a aidé en nous fournissant des gants, mais cela n'a pas suffit. C'est pour cela que nous lançons _un appel aux dons sur internet de 25 000 euros_. Ce serait déjà une bonne bouffée d'oxygène pour nous".

L'association qui fonctionne avec 150 bénévoles a aussi du réduire la voilure. "Du fait de l'âge moyen de nos bénévoles, considérés comme des personnes à risque, nous avons du fermer nos structures d'accueil traditionnelles. On a du se contenter de fournir le minimum au point de vue nourriture avec des repas froids. Un hébergement d'urgence avec des conditions de grande promiscuité. Et on a assuré la sécurité médicale puisqu'on a même créé avec l'agence régionale de santé, un centre spécialisé pour les Covid".

Dire à des familles, retournez dans la rue, ce n'est pas notre rôle - Yves Rouault, le président de l'association Tarmac

Le confinement pas simple à appliquer pour des personnes qui vivent le plus souvent à la rue.

L'association s'occupe chaque année de 2300 personnes qui se retrouvent à la rue. Des familles, des personnes seules, des migrants, des anciens tôlards, le spectre des bénéficiaires est large. "Quand nos gars ou nos filles de la rue étaient arrêtés et qu'on leur disait d'aller se confiner, de rentrer chez eux, ils répondaient aux agents de police mais chez nous, c'est la rue" explique Yves Rouault. Malgré la promiscuité, aucun cas de coronavirus n'a été détecté chez les bénéficiaires. " C'est une bonne nouvelle, surprenante, mais c'est une bonne nouvelle". Mais l'accueil reste dégradé. Pour l'instant, les structures d'hébergement de Tarmac ne peuvent pas accueillir des groupes au delà de 10 personnes. " Ils ne peuvent pas rester. Ils viennent juste manger, se laver, laver leur linge ou consulter un médecin" regrette le président de Tarmac. " Et pour les famille c'est la même chose. Dire à une famille : Venez manger et dès que vous avez fini de manger, partez ! Retournez à la rue ! Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre vocation". Le président de Tarmac attend donc avec impatience la phase 3 du déconfinement.

Si vous souhaitez faire un don à l'association Tarmac, il suffit de cliquer sur la plateforme interne Helloasso qui se charge de collecter l'argent. Les dons sont déductibles des impôts