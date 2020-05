Après le confinement et l'incendie qui a touché l'hôtel de ville de Villefontaine il y a près d'un mois, le bâtiment va à nouveau accueillir du public à partir du mercredi 13 mai. Pour vous rendre sur place, il faudra néanmoins penser à prendre rendez-vous. On vous explique les modalités.

Après le confinement et l'incendie, l'hôtel de ville de Villefontaine rouvre ses portes mercredi

A partir du mercredi 13 mai, il sera à nouveau possible de se rendre dans la mairie de Villefontaine, en Isère. L’hôtel de ville rouvre ses portes après le confinement mais aussi et surtout après l'incendie criminel qui a endommagé une partie du bâtiment dans la nuit du 16 au 17 avril dernier.

à lire aussi Une semaine après l'incendie criminel à la mairie de Villefontaine, les élus travaillent à une réouverture

L’accueil ne se fera dans un premier temps que sur rendez-vous. La mairie rappelle que tous les services sont encore joignables à distance et qu’il est préférable d’effectuer vos démarches sur internet mais si vous devez vous déplacer, voici les services qui rouvrent leurs portes :

L’état civil - affaires générales : rendez-vous à prendre en ligne sur la plateforme « rdv 360 », accessible via l’onglet « DÉMARCHES » du site de la ville.

: rendez-vous à prendre en ligne sur la plateforme « rdv 360 », accessible via l’onglet « DÉMARCHES » du site de la ville. L’urbanisme : rendez-vous à prendre par téléphone au : 04.74.96.70.20.

: rendez-vous à prendre par téléphone au : 04.74.96.70.20. Le CCAS (uniquement si nécessaire, notamment pour la remise des aides et des courriers de domiciliation ou le dépôt de documents) : les rendez-vous seront programmés par les agents référents, après une première prise de contact téléphonique par les usagers au 04.74.96.70.35.

Comme partout ailleurs, la réouverture s’accompagne de mesures sanitaires à respecter :

Hall d’accueil aménagé pour respecter les distances sanitaires.

Sens de circulation obligatoire.

Affichage rappelant les mesures de sécurité et les gestes barrières.

Une jauge d’accueil du public sera affichée dans les différents services ouverts afin d’éviter les files d’attente.

Une partie des agents municipaux pourront retourner en mairie dès ce mardi "afin de remettre en ordre leurs bureaux, qui ont été nettoyés et désinfectés après l’incendie", précise un communiqué de la municipalité. "Ils seront sensibilisés et accompagnés à la mise en place des protocoles sanitaires établis, aux gestes barrières et à la gestion des flux", ajoute la mairie.